Una vez más, Santiago Maratea juntó millones de pesos en tiempo récord

Compartir

Linkedin Print

El influencer comunicó en sus redes sociales el éxito de su última campaña solidaria: juntó el dinero para ayudar a una mujer que rescata perros y gatos.

Santiago Maratea es famoso por sus campañas solidarias que, gracias al aporte de sus millones de seguidores en las redes sociales, logran recaudar enormes sumas para diferentes causas. En esta oportunidad, juntó 10 millones de pesos para ayudar a El Refugio de Eli, una organización sin fines de lucro que rescata gatos y perros de la calle, los rehabilita, los castra y los ofrece en adopción.

La semana pasada, Maratea se enteró de que un cortocircuito encendió un fuego en el refugio ubicado en la ciudad de Adrogué y destruyó todo. Por esa razón, el influencer había anunciado en sus perfiles sociales que comenzaría una colecta para construir una nueva casa sustentable para su dueña y los animales que cuida. “Llegó el día de la colecta. Arrancamos hoy finalmente. Por fin vas a poder hacer algo por los perros y gatos de la ciudad y del país. A modo de resumen, vamos a juntar 10 millones de pesos para construirle una casa a Eli, una señora que ponía su casa como refugio para perros y gatos, y se le prendió fuego”, contó en una historia de Instagram.

En las últimas horas, se mostró feliz porque, en apenas una semana, logró recaudar el dinero necesario para ayudar a la mujer y a los animales a los que cuida, y compartió la noticia con sus seguidores. “Ayer terminamos de juntar los 10 millones de pesos para Eli y otros refugios de perros y de gatos. Y hoy descanso, hoy reflexión. Hoy tengo mucho para reflexionar”, comenzó.

Sin embargo, la alegría de Maratea no fue total porque no pudo cumplir con otra de sus metas. El mismo día en el que comunicó la iniciativa solidaria para El Refugio de Eli, también manifestó que pretendía juntar otros 5 millones de pesos para ayudar a un joven de 25 años que tiene una hija y que ofrece cortes de pelo a cambio de materiales de construcción para poder terminar su casa. Lamentablemente, se reunió con él y se dio cuenta de que la situación era más compleja de lo esperado.

“¿Se acuerdan que yo quería juntar 10 millones para Eli y 5 millones para Fabián, el peluquero solidario?”, preguntó Maratea. Y agregó: “¿Qué pasa? Me encontré con que Fabián no tiene un terreno y vive con los padres. Además no puede tener cosas a su nombre porque tiene muchas deudas. Comprar una casa no es tan fácil como ‘compro una casa y te la doy’ porque ahí cae la AFIP y dice: ‘¡Holis! ¿En qué andan? ¿Qué es esto? ¿Qué hacían? ¿Me muestran todos los papeles y documentos de todas las personas involucradas aquí?’. Entonces, no es tan sencillo y es de las cosas que voy aprendiendo colecta a colecta. Lo complicado que después es hacer los trámites, sea de la compra de una casa, de una camioneta, de un medicamento, del alquiler de un avión, pasaportes, Covid y todas esas cosas”.

A continuación, Santiago contó los detalles de la historia del peluquero y por qué no puedo realizar la campaña solidaria. “Hablé con él y le dije: ‘Vos vivís con tus papás y tenés una hija que vive con su mamá, y para tener una casa para poder progresar, tenés que tener todo en orden: tus papeles y los vínculos con tu familia ya que dependés de ella’. Y él tiene deudas porque se compró una moto para hacer delivery y se la robaron. Y ahora tiene la deuda de 70 lucas de esa moto”, explicó.

A pesar de no poder asistirlo, Maratea tuvo un gesto especial. “Le dije: ‘Yo te pago la deuda de la moto que son 70 lucas para que puedas empezar a ordenarte, y tenés que lograr organizar tus deudas, tus vínculos, cómo independizarte, cómo ayudar a tu hija, y ahí vas a poder acceder a una casa porque te la ganás laburando o te la regalo yo y todos mi seguidores; pero tenés que lograr un orden que a mí me excede’”, sumó.

Para finalizar, precisó: “El chabón es un crack. Le dije que confío en él, que es buen pibe y que quiere progresar. Y lo entiendo porque es jodido querer independizarse y progresar, y es muy burocrático. Y le dije que le doy una mano por ese lado”.

Compartir

Linkedin Print