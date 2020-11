Uno de los pacientes internados por coronavirus se encuentra en estado crítico con asistencia respiratoria

Compartir

El jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad y miembro del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, Dr. Julián Bibolini, informó ayer sobre el estado de salud de los pacientes con coronavirus en Formosa.

En la jornada de ayer se dio de alta médica del Hospital de la Contingencia COVID-19 a dos pacientes más, lo que hace un total de 138 personas recuperadas.

En ese contexto, el médico infectólogo informó que de los 26 casos que continúan activos, uno de ellos precisó asistencia respiratoria mecánica.

“Se trata del señor, mayor de edad, que venimos comentando en días previos, él venía con una necesidad aumentada de oxígeno, tuvo un pequeño empeoramiento en su cuadro clínico y en el día de hoy se lo conectó a la asistencia respiratoria mecánica”, detalló el especialista.

Asimismo, precisó que se trata de un aparato “que hace la mecánica del pulmón: introduce mayor cantidad de oxígeno con respecto a lo que hay en el medioambiente y se lo utiliza cuando el paciente pierde la fuerza para seguir respirando o bien, cuando no llega suficiente oxígeno al pulmón”.

Bibolini explicó que el pronóstico del paciente es reservado, ya que “es difícil saber cómo va evolucionar, su cuadro es caratulado como grave y no podemos saber lo que va pasar hoy o el día de mañana, por lo tanto su evolución se mide hora tras hora y día tras día”.

Asimismo, el médico resaltó que “esto puede darse en estas circunstancias ya que el paciente tiene una patología de base cardiovascular y se suma, principalmente, la afectación del pulmón a causa del coronavirus”.

En tanto, dos personas se encuentran con diagnóstico de neumonía por coronavirus, caratuladas como cuadros leves ya que se encuentran clínicamente estables y no requieren oxígeno.

Sobre el final, Bibolini comentó que “las otras personas están categorizadas como cuadro leve, tienen dolor de cabeza, tos seca y rinorrea. Y el resto de los pacientes están bien, en esta semana se realizarán estudios para evaluar futuras altas médicas”.

