Unos 1.000 empleados del Ministerio de Educación no percibieron el bono de fin de año

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) alertaron la irregularidad y ya solicitaron a las autoridades que se hagan los pagos correspondientes. «Esperamos que se solucione rápidamente y se cobre antes de fin de año», manifestó Carlos Villasanti, secretario adjunto de ATE, al Grupo de Medios TVO.

«Este es un sector del Ministerio de Educación que está en la parte administrativa y que no percibieron el bono de los 30 mil pesos. Enviamos una nota pidiendo el urgente pago de ese bono que cobraron prácticamente todo el resto de la administración pública provincial y municipal», agregó Villasanti.

La nota dirigida a las autoridades del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia se entregó en la jornada de ayer y el motivo por el cual estos trabajadores no cobraron el bono habría sido un error en la carga de datos.

«Estas son versiones no es nada oficial. Al parecer se olvidaron de pedir el pago de este grupo de trabajadores, pero no quiero dar una información que pueda ser errónea. Algo así parece haber pasado por eso no se liquidó. Nosotros preferimos pensar que es un error administrativo, no queremos pensar en una cuestión discriminatoria porque sería muy desagradable si es así», indicó el secretario adjunto.

Aunque la cifra precisa de cuántos trabajadores administrativos de esta cartera no percibió el bono extraordinario de 30 mil pesos, anunciado por el Gobernador Insfrán, aún no trascendió, se estima que serían al menos unos 1.000.

«Son muchos, no es un grupo de 30 o 40, sino un grupo importante de compañeros que quedaron sin percibir el bono. Conversando con un compañero se calcula que hay alrededor de 1.000 compañeros que están en esta situación, es un grupo muy grande que quedó afuera por estas circunstancias», expresó en este sentido.

Por tal motivo, con la presentación realizada ayer ante las autoridades del ministerio, desde el gremio estatal solicitaron que se acredite de forma urgente el monto en las cuentas de los trabajadores. Esperan que la situación se subsane antes de la fiesta de Fin de Año.

Al respecto Villasanti completó, «nosotros esperamos que se resuelva esto en el transcurso de esta semana. Sabiendo que hemos perdido mucho poder adquisitivo en relación a la inflación, con estos 30 mil pesos estamos todos esperanzados».

