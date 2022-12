El movimiento social Darío Santillán reclamó en Clorinda control de precios en supermercados

La organización social se sumó a una jornada nacional de protestas contra la remarcación de precios y reclamó al gobierno un mayor control en los costos de las mercaderías, entre otros puntos. «Los grandes empresarios suben y suben los precios», señaló Gloria Ramírez, referente local del Frente Popular Darío Santillán, al Grupo de Medios TVO.

«Estamos en una jornada de lucha a nivel nacional porque es de público conocimiento la situación económica que estamos pasando en la Argentina. Nosotros estamos haciendo protestas en diferentes puntos del país frente a cada supermercado porque estamos denunciado lo que hacen los grandes empresarios que están especulando con los precios», agregó Ramírez.

En Clorinda, los integrantes de la organización social se concentraron en la plaza Eva Perón, sobre Tucumán y Belgrano, para luego marchar y protestar frente a la sucursal de Chango Más. Allí se leyeron los puntos básicos del pedido al gobierno nacional junto a un breve discurso.

En este sentido, la referente local denunció que «los grandes empresarios suben y suben los precios. Específicamente pedimos a las autoridades que vean la especulación que hacen con los incrementos, porque cuando una persona va al supermercado nota que todo el tiempo cambian el costo de los productos».

La réplica local de lo realizado en todo el país, contó con fuertes críticas hacia el gobierno nacional en medio de los constantes pedidos realizados semanas atrás de una mayor asistencia alimentaria para comedores y merenderos. Además reiteraron su disconformidad con el bono anunciado en dos cuotas.

«Se pidió el 100% para que nos abonen el aguinaldo y fue una burla, el Gobierno nos dio $6.500 y ahora para fin de enero nos dan la otra tanda. No estamos de acuerdo con eso porque no se come con $6.500. Nosotros no llegamos al mes y hay compañeros que no cobraron todavía el aguinaldo», indicó Ramírez.

De esta manera se dio una nueva jornada de protesta contra el gobierno de Alberto Fernández en un plan de lucha anunciado por las organizaciones sociales de todo el país. Además siguen sin descartar nuevas protestas reiterando los puntos ya solicitados y sumando nuevos.

«Ellos incumplieron las promesas que nos dieron. Dijeron que iban a empezar por los que están arriba pero empezaron por los que están abajo y es injusto. Nosotros fuimos los que pusimos en el poder a esta gente y hoy en día la estamos pasando una mala racha pero vamos a seguir en la lucha. Gracias al poder popular están donde están», finalizó la dirigente social.

Relacionado