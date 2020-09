UPCN Vóley realizó los hisopados para empezar la pretemporada lo antes posible

Compartir

Linkedin Print

Sin Bolívar en el torneo, el Gremio, lógico candidato al título, ya tiene a la mayoría de los jugadores en San Juan, hisopados, listos para buscar la 8ª estrella: así iguala a su clásico rival.

Con pasos lentos, pero tratando de que sean firmes, para no volver hacia atrás, se está armando la Liga Argentina de Vóley. La competencia, como tantas otras, debió interrumpirse por el coronavirus cuando entraba, en marzo, en semifinales. La intención es que la nueva edición comience antes de fin de año y, por eso, de a poco los equipos van levantando la mano para dar el presente. El que se ve más nítido es UPCN, que se tira de cabeza al título.

El conjunto sanjuanino desde hace 13 temporadas se viene repartiendo las Ligas con Bolívar, que antes ya había ganado dos. Siete a ocho, con Las Águilas que dejaron el nido del vóley, UPCN quedó como candidato claro para sumar una nueva estrella a su historial, la 8ª, ésa que los de Tinelli lograron en la 2018/19.

Con ese objetivo es que el equipo cuyano no pierde tiempo y ya convocó a los jugadores para empezar la pretemporada. En esta semana llegaron seis players que no estaban en la provincia. Todos fueron testeados y comenzaron, en un hotel cerca del estadio Aldo Cantoni, el aislamiento dispuesto por las autoridades para quienes ingresan a territorio sanjuanino. Una vez cumplido ese proceso, que incluye PCR de control, el plantel estará en condiciones de empezar a trabajar. Calculan a fin de mes.

Los jugadores que arribaron a San Juan son: Sebastián Brajkovic, Mateo Bozikovich, Nicolás Perren, Pablo Guzmán, Agustín Gallardo y Santiago Álvarez.

Algunos llegaron mediante movilidad propia y otros, en vehículos contratados por el club, bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias. En la provincia, a su vez, ya estaban trabajando diferenciado y con pesas los jugadores sanjuaninos que integran el plantel 2020/21, como Junior (brasileño nacionalizado, volvió esta temporada al club), Alejandro Toro, Manuel Armoa, Matías Salvo y Lucas Ibazeta. Cuando el histórico entrenador Fabián Armoa cuente con todos los hombres disponibles, se pondrá inicio la pretemporada propiamente dicha.

Algunos llegaron mediante movilidad propia y otros, en vehículos contratados por el club, bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias. En la provincia, a su vez, ya estaban trabajando diferenciado y con pesas los jugadores sanjuaninos que integran el plantel 2020/21, como Junior (brasileño nacionalizado, volvió esta temporada al club), Alejandro Toro, Manuel Armoa, Matías Salvo y Lucas Ibazeta. Cuando el histórico entrenador Fabián Armoa cuente con todos los hombres disponibles, se pondrá inicio la pretemporada propiamente dicha.