UTA Formosa ratificó el paro de 48 horas que inició este martes en todo el país

El gremio que nuclea a los trabajadores del transporte de pasajeros convocó a un paro para este martes y miércoles.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro de 48 horas para este martes 25 y miércoles 26 en todo el interior del país motivado por el acuerdo paritario para el sector y aunque el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria, en algunas provincias decidieron seguir con la medida de fuerza. «Sigue la medida de fuerza», aseguró Diego Mendoza, secretario general de UTA Formosa, al Grupo de Medios TVO.

“Hasta el momento el paro sigue firme, la medida de fuerza se da porque nosotros estamos buscando también la paritaria, como varios gremios que ya lo han cerrado; en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), también los compañeros que manejan colectivos ya han cerrado su paritaria y en el interior del país estamos buscando tener el mismo aumento porque obviamente hacemos el mismo trabajo», explicó Mendoza como punto principal de la medida convocada por el gremio.

El pedido es de acordar un piso salarial para los trabajadores de todo el país por lo que no se menciona un porcentaje de aumento paritario. Además, se reclama también el cumplimiento de una disposición del Ministerio de Transporte de la Nación, en el que los gobiernos provinciales deben aportar el mismo monto que el gobierno nacional destina al transporte público de pasajeros.

«La nación pone un fondo importante, algo así como 46 millones para todo lo que es el interior del país y ahora pone como cláusula que los gobiernos provinciales deben poner igual importe de lo que pone el gobierno de la nación, o sea el 100%. Es ahí donde se origina el conflicto porque la mayoría de las provincias no están dispuestas o no tienen la capacidad de acceder a este aumento conjuntamente con lo que destina la nación. Lo que nosotros ya no toleramos más es que se sigan tirando la ‘pelotita’, hablando mal y pronto», agregó al respecto.

El sueldo básico estipulado para un trabajador del sector promedia los $120.000 hasta alcanzar los $150.000 junto a algunos retroactivos que se suman al salario, además de un bono extra. Esto es lo que reclama el sector, aunque aún no se ha firmado nada con las empresas prestatarias del servicio. «Lo que estamos pidiendo nosotros es tener el mismo aumento que tuvieron los compañeros del AMBA” aseguró.

“Acá en Formosa, y ya hoy por hoy en todo el país, se cobra lo mismo pero los compañeros del AMBA ya han cerrado paritaria y nosotros no. Lo que sí hay mucha diferencia y hay que aclarar, la nación, para lo que es el AMBA, pone la misma cantidad de plata que va para todo el interior del país, o sea que son centros, prácticamente el 50% de los fondos destinados solamente para la Ciudad de Buenos Aires y deja un cupo limitado para que se peleen entre todas las empresas del interior del país. Ahí es donde se origina el conflicto y los gobernadores también piden equidad en ese subsidio” concluyó Mendoza, quien reiteró que la medida de fuerza sigue vigente y afectará al servicio que presta Crucero del Sur.

