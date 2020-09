UVT de San Juan tiene plantel confirmado para estrenarse en la Liga Argentina

Compartir

Tras la confirmación de la Unión Vecinal de Trinidad en la Liga Argentina de Vóleibol 2020/21, Ariel Fachinelli, será el encargado de conducir al conjunto uveteño quien se encuentra trabajando de cara a un nuevo desafío.

Con 39 años, Fachinelli, profesor de Educación Física y ex técnico de la UVT en A2, vuelve al mando del equipo, pero esta vez con un mayor reto: poner la mirada y los pies en la Liga A1.

Manteniendo la base y valores que distinguen tanto al plantel como a la institución, el entrenador concentra su mirada en los jugadores locales, pero principalmente en los del club.

“Nosotros confiamos en nuestros jugadores, porque han demostrado estar a la altura de las circunstancias. Personalmente, creo en los chicos del club. Tenemos un gran potencial y es muy grato ver el crecimiento que han tenido desde que participaron en la A2”, expresó Fachinelli.

La primera planificación de la temporada comienza el próximo lunes 5 de octubre con entrenamientos de forma paulatina y respetando los protocolos sanitarios por Covid-19. De estas primeras prácticas participarán solamente los jugadores que se encuentran en San Juan.

La novedad es que, el armador Fernando Arpajou, (proveniente de River Plate, quien tuvo sus pasos por la Selección Argentina Menor y también en la UVT en el año 2017) y el jujeo, Nahuel Camacho, (posición central y con amplia experiencia en Ligas Argentinas), firmaron para la UVT.

En cuanto a las expectativas personales del nuevo técnico, confesó que: “Me visualizo tratando de dejarle algo importante a los chicos y dejar a la UVT lo mejor que se pueda. Yo no regalo nada, juego a ganar y peleo por el partido. Así es mi forma de vida, ninguna me llegó de arriba, todas han sido planificadas, pensadas, peleadas, con caídas, pero siempre levantándome y es lo que quiero trasmitirle a todo el equipo”.

El cuerpo técnico conformado

para esta temporada es:

-Ariel Fachinelli – Director Técnico

-Fabián Alejo – Preparador Físico

-Alejandro Checharrelli – Asistente

-Francisco Caballero – Kinesiólogo

-Carlos Poblete – Estadísticas

-Pablo Sosa y Gabriel Jas – Directores de campo/competencia

-Raúl Velázquez – Manager

-Jugadores confirmados:Fernando Arpajou, Nahuel Camacho, Geronimo Elgueta, Marcos Quinteros, Leandro Morales, Juan Alamin, Miguel Marin, Federico Tello, Francisco Castañares, Giancarlo Checarelli, Mariano Diaz, Tómas Diaz y Mariano Díaz.