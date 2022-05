Va en aumento: alertan acerca de estafas cometidas a través de Facebook

Compartir

A raíz de la gran cantidad de la cantidad de estafas que se llevan adelante a través de las redes sociales, el Grupo de Medios TVO dialogó con varias personas afectadas y señalaron que en su mayoría todas las estafas fueron a través de una publicidad engañosa de la red social Facebook.

Micaela, una de las personas afectadas y consultadas al respecto señaló que hace algún tiempo había encontrado una publicación en la que vendían unas heladeras que eran de marca china, al realizar la compra lo hizo con una tarjeta de crédito en la que señalaban que una vez que se constataban sus datos iban a enviarle la información al respecto para que pudiese retirar su producto. «ya habían pasado unos cuantos meses desde que realicé la compra, yo tenia el contacto de la empresa que me vendió este producto, yo hablé con ellos una vez en donde me dijeron que una vez verificado si había impactado el pago, ellos iban a contactarme para poder retirar mi producto, al tiempo y al ver que no me avisaban nada, yo los quise contactar por la misma página que ellos me habían contactado y ya la pagina estaba dada de baja».

Otra de las personas afectadas contó «yo compré un equipo de celular de una marca japonesa, también me salió el anuncio en Facebook, sin embargo, al querer encontrarme con mi producto y una vez abonado el mismo, la pagina se cerró y no pude contactarlos nunca más».

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia señalaron que ellos se han puesto en contacto con personas que han realizado la denuncia correspondiente, “como lo que establece la ley de defensa de los consumidores todo aquel que preste un servicio tiene la obligación de brindar una adecuada y veraz información del mismo”.

«Las empresas como Facebook o Instagram prestan un servicio y tienen la obligación de informar a los usuarios del mismo sobre estas ventas», señalaron.

Asimismo, indicaron que las empresas como prestatarias de un servicio deben corroborar siempre si es veraz la venta porque ellos son responsables de corroborar si la venta es veraz.

Remarcaron que en Formosa también hay gente que ha sido estafada y se ha realizado la denuncia correspondiente a los organismos competentes.

