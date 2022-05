Olivera: «Creo que el año que viene vamos a refundar un nuevo frente político opositor»

Compartir

El dirigente de la UCR, Fabian Olivera visitó el piso de Expres en Radio y habló acerca de diferentes temas entre ellos el pase de la diputada Patricia Argüello al gildismo y de cómo analiza el 2023 de cara a las elecciones.

Olivera comenzó diciendo «somos un espacio y no solo por los cargos legislativo, somos un espacio bien plural. Todos los que estamos ahí no es que tenemos cargos, obviamente que lo que sucedió con la Diputada (Patricia) Argüello hace mal a la política sobre todo porque más allá de que entró con Adrián (Bogado) y este conducía su partido, creo que hace muy mal a la política porque ese salto de un día para el otro y aparecer abrazada con el Frente para la Victoria para mi es una chicana de mal gusto».

«Que yo este en el espacio de Adrián Bogado es muy diferente a lo que hizo la Diputada, porque nosotros estamos en un frente opositor. Como radical estoy dentro de un espacio opositor, este Frente Amplio tiene a los radicales, al PRO, la Coalición Cívica, por fuera del espacio esta (Francisco) Paoltroni y adentro del frente hay una figura nueva que aún está buscando acomodarse y que con el tiempo lo hará que es Fernando Carbajal que las ultimas decisiones políticas que tomo le dio un empuje diferente, pero estamos en un frente», añadió.

«Lo que ha hecho la Legisladora hace muy mal a la política y mucho más al vecino porque desconfía de toda la clase política. La traición es algo muy común en este ámbito, el problema se da cuando vos saltas. Esto está muy mal», explicó Olivera.

En relación a lo hecho por Adrián Bogado y Gabriela Neme que rompen con el Peronismo y se suman al frente opositor, el exedil señaló que «son cosan diferentes, caso Argüello, ella entra de la mano de Adrián Bogado, respondía a este y creo que tuvo diferencia con Gabriela Neme dentro del espacio de Adrián Bogado, pero esta fue una de las mas duras contra Insfrán en tema de educación, creo que una cosa es ser antigildista a ser Gildista en 24horas, esto esta mal. El caso de (Gabriela) Neme, ella es una de las mujeres mal leales que ha tenido Adrián Bogado, el acuerdo entre (Adrián) Bogado y (Jorge) Jofré fue de común acuerdo y así llegó ella a ser Concejal, rompe con Jofré se va del oficialismo y forma parte del frente».

«Cuando se dice que hay una lista de radicales y se me nombra, no es una lista de radicales, es una lista del frente donde una de las estructuras más duras que componen a este es el radicalismo y este partido mas de una vez ha mostrado su cuota de apertura, con Adrián (Bogado), con Gabriela, Celauro, el PRO, el MID, siempre el radicalismo mostró su parte de apertura», aseguró el dirigente.

«Hay diputados que responden a personas también y el día que le den directivas, el legislador va a ir también del lado que le digan que lo haga. la gente no le sorprende que ella se haya pasado de partido», indicó.

«Cuando anunciaron el operativo Por Nuestra Gente Todo en la ciudad, es obvio que tiene un mensaje político porque a la ciudad no se la ve bien y esta puja política entre Jofré y Gildo no lleva a ningún lado, Insfrán ha tratado de improvisar a algunas figuras y no ha funcionado, además(Marcelo) Ugelli y su señora la concejal (María del Carmen) Argañaraz, el IPV tiene dos barrios que debe trabajarlos a fondo Nueva Formosa y Guadalupe, creo que a Insfrán no le va a quedar otra que mejorar la relación o buscar a alguien. De todas maneras, yo creo que el ingeniero Jofré va a ir de vuelta porque no le queda otra a Insfrán si quiere pelear la capital», explicó.

«El operativo Por Nuestra Gente Todo es un mensaje a la ciudad de decirle a su gente que el viene porque estamos mal», agregó.

«El Gildismo tiene muchos posibles candidatos entre ellos está Ugelli, Hugo «Cacho» García», pero seguro irá nuevamente Jorge Jofré. Desde nuestro lado tenemos que decir que nosotros tenemos también proyectos de llegar a la intendencia, candidatos para ganar hay que trabajarlo, candidatos para la capital creo que puede haber y creo que se puede ganar. Esta será la madre de las batallas y acá estaremos centralizados. Hay que ver que quiere cada sector. Creo que el año que viene vamos a refundar un nuevo frente político opositor y ojalá que (Francisco) Paoltroni este dentro de este nuevo frente «, cerró.

