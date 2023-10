Valdés: «No voy a votar en blanco»

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, adelantó que votará a uno de los dos candidatos a presidente que se enfrentarán en el balotaje, aunque no anticipó si su apoyo será para Sergio Massa (Unión por la Patria) o para Javier Milei (La Libertad Avanza).

Con esa postura, que aclaró que tomará en términos individuales, se diferenció de la estrategia de neutralidad que trazó la conducción de la Unión Cívica Radical tras el anuncio del acuerdo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri con Milei.

“Individualmente, voy a seguir trabajando por el cambio. Voy a juntarme con algunos intendentes, hay muchos que me llamaron y decidieron acompañar al ‘león’ y garantizar que haya fiscalización en el territorio correntino, y hay otros que van a acompañar a Sergio. Individualmente, voy a votar positivamente por uno de los dos candidatos, no voy a votar en blanco. La Argentina tiene que cambiar, seguir trabajando por un cambio. Cualquiera [por Massa y Milei] tiene que cambiar”, afirmó el mandatario radical en declaraciones a FM Milenium.

“La Unión Cívica Radical tomó la determinación, institucionalmente, de no acompañar a ninguno de los dos candidatos. Lo colectivo de la Unión Cívica Radical no impide que haya intendentes, dirigentes, o personas individualmente afiliadas al radicalismo que decidan seguir acompañando al cambio”, abundó Valdés.

El gobernador de Corrientes cuestionó la propuesta de campaña de Massa de conformar un gobierno de unidad nacional. “Hoy se acuerdan de la unión nacional, pero cuando gestionan se olvidan de las provincias que pertenecen a la Unión Cívica Radical y, permanentemente, nos dan palos”, indicó.