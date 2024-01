Valentín Barco se va de Boca y continuará su carrera en el Brighton de Inglaterra

La noticia que ningún hincha quería conocer, finalmente se concretó. Es que Valentín Barco le notificó esta tarde a las autoridades de Boca Juniors que tomó la decisión de irse del club y le dio tiempo hasta el martes para aceptar una nueva oferta de Brighton de Inglaterra, entidad que incorporará al talentoso juvenil. En caso de que la transferencia no se realice, el futbolista de 19 años, tiene previsto alejarse de la entidad xeneize, a partir de la ejecución de la cláusula de rescisión, tasada en 10 millones de dólares.

En las últimas horas, la institución británica había aumentado la oferta que había presentado el viernes: le sumó 500 mil dólares a los 10 millones por el 90 por ciento del pase y el club porteño se quedaría con el 10 restante de una futura venta. El equipo inlgés elevó la cifra para no tener que ejecutar la cláusula, en una decisión que podría tomarse con un gesto de buena voluntad por la entidad de la Ribera. Sin embargo, desde el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme no notificaron ninguna respuesta y el destino del Colo se mantendría en el Viejo Continente, al aplicar el gatillo en la cláusula de salida.

El equipo de la Premier League ya había mostrado interés en el jugador bonaerense durante el último mercado de pases, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. En aquel entonces, Barco tenía intenciones de quedarse a disputar la Copa Libertadores y, por este motivo, no ejerció ninguna presión. Lo que se acordó en la prolongación del contrato en febrero del año pasado consistió en mantener la cláusula de rescisión en 10 millones de dólares, aunque con un mecanismo de protección. De este modo se subía automáticamente a 14 millones, si se ejecuta dentro de los últimos 20 días del mercado de pases. Este plazo comenzará justamente el martes 9 de enero. De todos modos, como el jugador le notificó al club su decisión el día previo, el importe quedaría dentro del marco de los 10 millones iniciales.

Incluso el periodista especializado en el mercado de pases de Europa, Fabrizio Romano, confirmó en su cuenta de Twitter los montos de la operación: “El Brighton se acerca al acuerdo con Valentín Barco. El Brighton activará una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares. El acuerdo se finalizará esta semana y todos los documentos se prepararán en los próximos días”, redactó el cronista.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, evaluaba la posibilidad de ofrecerle un nuevo contrato con una sustancial mejora de salario, para convertirlo en uno de los futbolistas mejores pagos del plantel, a la altura de Marcos Rojo y Edinson Cavani. Pero la idea de seguir su carrera en el exterior de parte del futbolista desestimó esa posibilidad de una suba contractual. Incluso, el lateral firmará un vínculo con el club inglés que lo unirá por los próximos cinco años. Es decir: hasta diciembre de 2028.