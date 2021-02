Vanesa Maradona: “Sé que Rocío a Diego le ha pegado”

Compartir

Vanesa Carnevale, ex mujer del Chino, el hijo de Katy –una de las hermanas de Diego Maradona–, contó detalles de los últimos días del Diez y de cómo Verónica Ojeda lo ayudó. Además, contó que Rocío Oliva le pegó al ídolo y que en medio de una discusión lo empujó por la escalera.

Ella fue pareja del Chino durante parte del tiempo que Maradona estuvo en pareja con la mamá de Dieguito Fernando, por lo que llegó a entablar una relación de amistad con la ex profesora de educación física, que se mantiene hasta el día de hoy.

“Yo la quiero mucho a Vero, la vi sufrir y pasamos muchas cosas juntas”, dijo Vanesa en Los ángeles de la mañana, y siguió: “Sé que ella lo ayudó mucho a Diego hasta lo último, le pidió ayuda para que lo sacara de donde estaba casi secuestrado, que tenía el mando Rocío Oliva”.

“Sigo en contacto (con Ojeda) y sé todo lo que hizo por Diego, lo ayudó con Mario (Baudry, su pareja y abogado) a sacarlo de esa especie de secuestro”, reiteró, y explicó a qué se refería: “La cabeza eran Matías Morla y Rocío, le hacían lo que querían, él no era dueño de nada, le bloqueaban los teléfonos”.

“¿Son los que le hicieron mal a Diego, Rocío y Morla?”, indagó De Brito, y la ex del Chino fue contundente: “Sí. No lo estaban ayudando. Pero, ¿a quién le servía así?”. Además, apuntó contra su ex suegra por no haber ayudado al ídolo futbolístico: “Si tengo mi hermano medio secuestrado, golpeo la puerta y hago desastre”.

“Escuché que Rocío Oliva dijo que se separó y no apareció más. ¡Mentira! Siguió al mando hasta que Verónica lo rescató de esa casa. Ella disponía de todo, mandaba a hacer las compras del supermercado, hacía dos compras, una para la casa y otra para la madre. Él estaba enamorado y ella se aprovechaba”, agregó sobre la panelista de Polémica en el Bar.

Pero además, reveló que la la jugadora de fútbol en más de una oportunidad le pegó al Diez: “Sé que ella lo ha golpeado y le ha hecho un montón de cosas. En medio de una pelea, lo tiró por la escalera”.

Sobre el resto del entorno dijo que “hay hermanas y sobrinos que lo quieren; mi ex suegra, seguro”, pero dijo que hay cosas que habló con Kiti y detalles sobre cómo estaba Diego que por respeto a él que ya no está, prefiere no ventilar en televisión.

Sobre Dalma y Gianinna, siguió: “Mejor no voy a decir lo que mi ex suegra decía de ellas y yo de ellas no voy a hablar, porque lo peor que le podías hacer a Diego era hablar mal de ellas”.

Hace unos días declararon ante la Justicia Alejandro Daniel Cottaro y Carlos Bacchini, los acompañantes terapéuticos de Maradona, quienes también se refirieron al control que el entorno ejercía sobre el Diez: “Lo que me extrañó mientras estuve es que los celulares de Diego sonaban todo el tiempo y los manejaban Maximiliano (Pomargo) y Jonathan (Espósito). Eran dos celulares, en el sanatorio también los tenía. Me llamó la atención que cuando sonaba el teléfono le decían al que llamaba ‘el Diez está durmiendo’ y Diego estaba ahí con nosotros. Diego no los escuchaba porque cuando sonaban se iban al parque o se alejaban”.

Además, entre otras cosas aseguraron que no existía una dieta para alguien con problemas cardíacos sino que le deban de comer sándwiches de miga de jamón y queso y osobuco con grasa.

