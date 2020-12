Varados: Gabriela Neme afirmó que “el Gobierno se encargó de politizar todo”

Compartir

En el piso de Exprés en Radio, la concejal capitalina del bloque “Floro Eleuterio Bogado” habló de la lucha que emprendió junto a otros letrados a través de los habeas corpus para que ingresen a Formosa los varados en otras provincias; la edil fue muy crítica a la postura del Gobierno a quien acusó que encargarse de “politizar” todo.

Lucha por los varados

“Esta lucha comenzó un 28 de junio cuando llevé ayuda humanitaria en el Puente de Mansilla y me prohibieron entregarla; después de 40 minutos de esperar en la llovizna me dijeron que el Ministro pedía que haga una autorización por escrito, para una ayuda de frazada y comida para la gente que estaba en la intemperie, ahí comprendí que la decisión política era dejarlos abandonados, no les importaba lo que les pasara a esas personas”, comenzó diciendo.

Y continuó: “allá por el mes de junio todavía no tomaba la dimensión de lo que implicaba este abandono, olvido y avasallamiento de derechos; seguí sin recurrir a la Justicia, hice un trabajo como abogada y concejal, recurriendo al Defensor del Pueblo todos los días; él primero se enojó, hasta que finalmente las redes sociales me posicionaron en la pelea con él y ahí empezó una tregua, donde él me contestaba adjuntándome una copia al Ministro de Gobierno Abel González y al Jefe de Gabinete Antonio Ferreira, pidiendo que se solucione la problemática”.

Seguidamente recordó que la lucha “judicial” inició el 11 de septiembre “cuando metieron presos a 15 formoseños que cruzaron a nado el río Bermejo, acusándolos de violación del Art. 205 por poner en riesgo la salud pública y de asociación ilícita, lo cual no solo me pareció desde lo jurídico algo atroz, sino que ya pasaron 24 horas de la detención y las familias no sabían dónde estaban. Ahí inicio mi primer habeas corpus al Juzgado Federal donde consigo que la Fiscal me dé el listado”.

Expuso seguidamente que tras ese primer habeas corpus que fue rechazado empieza a trabajar con el Dr. Daniel Suizer ya que ella no es penalista y “comienza la lucha”. “Estos 15 detenidos abren la puerta de los habeas corpus, porque fue el propio Estado el que habilitó a la Justicia Federal con su torpeza”, dijo.

Rol del Juez Carbajal

Al referirse al juez Fernando Carbajal expuso que la emocionó con su rol porque hizo lo que tenía que hacer pese a la “presión” y el “avasallamiento”.

“Me molestó que el Colegio de Abogados no salga a proteger a la Justicia, que no defienda a quienes estamos ejerciendo nuestra profesión; esto lamentablemente se da por la falta de división de poderes y porque el Gobierno se encargó de politizar todo”, lamentó y añadió que los colegios perdieron el “norte” porque “no hay una defensa a la profesión liberal como deberían”.

“Acá el oficialismo ataca a Carbajal como que es el único que resolvió en contra de lo que resolvió el Consejo de la Emergencia, y está la Cámara que fue contundente. Todos hablan de incapacidad, ineficacia, y desproporcionalidad; también la Corte usó los mismos términos que Carbajal, los usó ideológicamente desde lo jurídico como un precedente en sus conceptos”, lanzó la Dra.

Varados

A continuación, Neme dijo que luego de que el Gobierno provincial se cansara de “pegarle” al Juez Federal comenzó la cruzada contra los varados. “Se agarraron con esa gente que está mal, angustiada, es lamentable realmente lo que pasó”, asintió.

“Ingresaron muchos, pero hay muchas trabas, juegan con la gente, porque hay muchos que no saben cuáles son sus derechos porque nunca los dejaron ejercer”, asintió.

“Estoy convencida de que con todo lo que pasó la sociedad perdió el miedo, por ejemplo, en el mes de junio a mí me costaba muchísimo que la gente dé un testimonio para postear en las redes, y hoy las personas se fueron animando, me piden que quieren contar su caso”, añadió la letrada.

Jóvenes

“Otra cosa que me emocionó mucho fue ver a los jóvenes que sintieron ese sabor a la Justicia, es un mensaje muy fuerte para nuestra juventud decirle ‘reclamen sus derechos que hay una Justicia que pone límites'”, señaló.

“Escuchar y ver a la cantidad de jóvenes que marchó fue increíble. Esa marcha surge con el caso de los 81 estudiantes universitarios que fue el primer habeas corpus que presentamos con Suizer”, confió.

Añadió que Formosa en la cabeza de Insfrán y de su gobierno perdió el “rumbo” porque “un Estado de espalda a la Constitución no es un Estado Republicano”.

Por otro lado, opinó: “creo que el Gobierno tuvo miedo de que vengan los varados porque esos 8.000 son los excluido, los que no encajan en el sistema, no se sometieron a un empleo público que tiene los sueldos más bajos del país, no consiguieron trabajo porque no hay producción, no hay pymes, no hay fabricas ni industrias, los estudiantes no tienen todas las opciones en Formosa y los enfermos graves se tienen que ir. Esas 8.000 personas se fueron a otro lado y saben que los derechos se respetan, en todas las provincias puede haber errores, pero no el avasallamiento que vemos en Formosa”.

Abogados

En otro tramo de la entrevista, Neme fue consultada por la expresión vertida por el oficialismo de que los abogados que presentaron habeas corpus forman parte de un “plan” que busca “romper las barreras de Formosa”. “No, la verdad es que cada uno empezó por su lado. Suizer en su momento hizo su primer habeas corpus por la Escuela de Cadetes con el Dr. Davis; los letrados somos todos opositores porque no hay ningún oficialista que se haya animado, creo que tiene que ver con que la mayoría trabaja para el Estado, también es parte del miedo que se instaló de que si estas en contra los fallos los comenzas a perder”, dijo.

“La gente despertó”

Por último, celebró el “despertar” social y dijo que “la gente despertó porque se metieron con sus sentimientos, y como yo soy muy creyente en Dios, siento que él permitió todo este dolor para que haya un despertar, un renacer. Siento que los varados son los mártires que le están permitiendo a los demás abrir los ojos”.

