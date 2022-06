Vázquez valoró anuncio de Insfrán, pero sostuvo que «los trabajadores no le ganamos a la inflación»

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Néstor Vázquez, secretario general de ATE, se refirió al adelanto de aumento a estatales anunciado el martes el gobernador Gildo Insfrán. Indicó que se trata de un pedido que realizaron el mes pasado y que deberán llevar adelante reuniones para analizar cómo se comporta la inflación y que medidas adoptar al respecto. También agregó que si bien es una «medida positiva» para los trabajadores «como trabajadores históricamente perdemos ante la inflación».

«Habíamos presentado una nota en Mesa de Entrada, y además lo hicimos público, sobre la necesidad de adelantar el aumento a los estatales», comenzó diciendo.

Y siguió: «nuestro pedido que finalmente fue anunciado que se materializará responde a que mucha gente del gremio reclama que el sueldo no alcanza, nosotros solamente expresamos lo que nos piden los compañeros y compañeras».

«Estamos contentos porque a los pocos días de haber pedido el Gobierno hizo el anuncio. Vimos la necesidad y se la planteamos al Señor Gobernador y ahora con el anuncio estamos dando respuestas de los compañeros», asintió.

Por otro lado, comentó que a nivel nacional la paritaria de los estatales cerró en un 60% «además tiene una cláusula para seguir charlando de acuerdo a cómo se comporte el proceso inflacionario».

«Creo que después de esto la Mesa Ejecutiva y el Consejo Directivo de ATE tendrán que reunirse para ver cómo igualamos ya que desde septiembre a fin de año quedan varios meses y obviamente que el Gobierno nacional no puede controlar la inflación ya que no encuentra el remedio», expuso el secretario general de ATE.

Consideró además que es una «medida positiva» para los trabajadores que se da como consecuencia de la inflación, es decir, «que la provincia está viendo el deterioro de los salarios como consecuencia de la inflación».

También, Vázquez fue consultado si es que cree que el empleado estatal formoseño le gana a la inflación en el día a día. «Yo creo que vamos perdiendo, históricamente venimos perdiendo con la inflacion, como trabajadores venimos con puntos de retroceso», respondió.

«El escalafón general del Estado, trabajadores de salud, docentes, etcétera quizás sean los compañeros y compañeras que por lo menos están igualando la línea de pobreza, lo que se necesita para no ser pobre, que es un poco más de $90.000», confió.

Municipales

Seguidamente, el gremialista se mostró preocupado por la situación de los empleados municipales del interior provincial, que también son afiliados al gremio y que «sigo insistiendo en que hay una cuenta pendiente del gobierno en general y de la clase política, nosotros como organizaciones sindicales tenemos una cuota de responsabilidad, porque hay compañeros que ganan extremadamente poco, y ya tenemos casi 38 años de democracia, ese problema se debe curar».

«Lo que cobran algunos compañeros del interior no alcanza ni parar llegar al día 10 del mes. Tenemos que poner la mirada en los que menos ganan y tratar de ayudar», cerró.

