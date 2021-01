Vecino denunció que una empresa le abrió la encomienda y le sacaron parte de lo que había enviado

Compartir

Vecino del barrio Emilio Tomás denunció el robo de una encomienda que envió por una empresa ubicada en la Terminal de Ómnibus de Formosa. El hombre contó al Grupo de Medios TVO que mandó una caja cerrada y cuando llegó al lugar de destino faltaban parte de las cosas.

“Envié un encomiendo por una empresa que se encuentra en la Terminal de Ómnibus de Formosa, en la caja había regalos, entre ellos dos perfumes, aros, lapiceras, ropa y un celular, pero la caja al llegar a destino solo estaban las prendas las cosas de valor fueron sustraídas”, contó el hombre que había enviado obsequios a familiares por las fiestas.

“Tengo el comprobante de todo lo que envié, y uno confía al mandar aboné la encomienda y puse en una caja como nos dijeron pero cuando llegó a destino en Tucumán me avisaron que no estaba lo que habíamos guardado”, dijo.

Asimismo indicó que realizó la de denuncia al organismo competente donde le indicaron que no era la primera vez que una persona denunciaba estos tipos de delitos: “Según me contaron esto viene pasando desde hace rato, por lo que las autoridades debe tomar carta en el asunto para que no vuelva a pasar con ningún ciudadano de Formosa. Hice la denuncia correspondiente en Defensa del Consumidor y me dijeron que me iban a citar para hablar con el encargado de la empresa para poder solucionar, porque hay un seguro por estos objetos enviados, así que esperamos que esto cubra la que han sustraído”.

