Vecinos de un sector del barrio Guadalupe denuncian que desde hace días están sin agua

Vecinos de un sector del barrio Guadalupe, más precisamente de los habitantes del segundo piso de la torre 50, se contactaron con el Grupo de Medios TVO para denunciar que desde hace días están sin el suministro de agua potable por lo que exigen una solución urgente, teniendo en cuenta que por la situación de pandemia no pueden estar sin el suministro vital, más aún debido a la cantidad de casos de coronavirus en el conglomerado.

Muy indignada, una pobladora de la zona en cuestión, expresó que “nos piden cuidarnos, lavarnos las manos y limpiar todos los ambientes, pero nos dejan sin lo esencial que es el agua, hace años tenemos el mismo problema y seguimos sin solución”.

Manifestó que según les fueron detallando a lo largo del tiempo, la problemática de la falta de agua siempre se debía a diversos problemas, “un tiempo nos decían que era por abastecer a otros barrios que no tenían agua y nosotros teníamos solamente por horas, otro tiempo fue la baja del río y en otro tiempo los arreglos, pero quiero saber ahora qué nos van a decir porque nadie se hace cargo de saldar semejante situación, yo desconozco la realidad de las demás torres, pero los vecinos del segundo piso no tenemos agua desde hace días”.

Aseveró que, ante esta situación, se abastecen de otros pobladores que sí cuentan con el suministro, “gracias a vecinos solidarios con ayuda de una manguera pudimos tener agua y desde un primer piso, pero la verdad es que indigna mucho a las personas saber que si se ponen las pilas las soluciones se consiguen, pero que si no cada quien a su suerte y que se arreglen”.

“Necesitamos que solucionen esto, es una necesidad real, todos acá trabajamos dignamente y no tenemos nada de arriba, pero para poder mantenernos limpios necesitamos lo más necesario que es el agua y absolutamente nadie se hace cargo”, lamentó.

Denunció además que ante el reclamo “lo único que nos dijeron fue que hiciéramos una marcha, pero cómo vamos a hacer una marcha con semejante situación con el tema de la salud, recibimos burlas de quienes trabajan en el tanque que se supone provee de agua a todo el barrio, los invito a que vengan y solucionen los problemas, supongo que los demás no lo tienen por eso no veo exposiciones de sus faltas de agua, nosotros ni siquiera teniendo motor podemos subir el agua, directamente no se puede cargar un tanque porque no sale y ya no sabemos qué más hacer”.

Los pobladores aguardan una solución de las autoridades competentes, teniendo en cuenta la importancia de poseer el suministro vital sin interrupciones.

