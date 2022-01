Vecinos del barrio Villa del Carmen cortan la RN 11 para reclamar por agua

Compartir

Vecinos del barrio Villa del Carmen comenzaron anoche un corte sobre la RN 11 para reclamar agua potable ya que desde hace dos semanas no cuentan con el vital líquido. También suman a la protesta el pedido de un mejor servicio de energía eléctrica.

Sergio, un vecino del barrio Villa del Carmen, en comunicación con el Grupo de Medios TVO contó que «desde hace dos semanas estamos con el corte de agua, no sale ni un poco» y «con la luz ocurre lo mismo, donde debido a los bajones que son contantes no podemos prender ni siquiera un ventilador».

«Casi toda la zona del barrio Villa del Carmen está sin agua, ayer recorrí el conglomerado y en ningún lugar sale agua, fui hasta Nueva Pompeya y ahí si tienen», dijo el mismo.

Asimismo, comentó que «trajeron unos tanques comunitarios a los cuales cargaron hasta la mitad, pero hace un par de días atrás los mismos se quedaron sin agua; somos muchas las familias que necesitamos».

«Con el calor nos tuvimos que rebuscar, a los vecinos que tienen aljibes le pedimos, pero muchos de ellos tampoco tienen, y otros no quieren dar por temor a quedarse sin el vital líquido», aseveró.

