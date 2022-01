Desde el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles exigen la reincorporación de trabajador despedido de Comfor Gas S.r.l

Compartir

Linkedin Print

Ayer, los trabajadores de Comfor Gas S.r.l, empresa privada que se encarga del envasado y distribución de garrafas y está subcontratada por REFSA, realizaron un parate en su actividad en forma de protesta por el despido de un empleado. Los mismos realizaron asamblea acompañados por el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio).

Felipe Colman, secretario gremial de dicho sindicato, dijo al Grupo de Medios TVO que «nos hicimos presente por un despido irregular y fraudulento a un compañero, sabemos que hoy en día es muy difícil mantener a una familia entonces hacemos hincapié en cuidar la fuente laboral, y si el despido fue el 29 de diciembre donde todavía estaba vigente la prohibición de despido es peor aún».

«En primera instancia la empresa manifestó que era un despido sin causa, después se comunicó conmigo la abogada de la empresa y me mandó a través de WhatsApp de manera totalmente informal un acta de constatación firmada por una escribana donde manifestaba un manejo fraudulento en cuanto a sobreprecios por parte del trabajador despedido y excesos de velocidad, le pedí las pruebas, pero emplearon una política dilatoria en cuanto a la presentación de las mismas», sostuvo.

Y continuó diciendo: «lo único que pedimos es que se respeten las leyes vigentes en la República Argentina».

«Es un despido que no tiene pie ni cabeza, todos los compañeros acompañamos de manera pacífica, estamos en una asamblea laboral, no es una medida de fuerza, de la voluntad de los trabajadores saldrán los pasos a seguir sindicalmente», lanzó el sindicalista.

«No entendemos la intransigencia y el ensañamiento de enviar un mensaje a los trabajadores, pero lo que haga de manera legal», sostuvo Colman.

Finalmente, insistió con el pedido de reincorporación inmediata del trabajador y además «que regularice la situación de los compañeros para que salgan de la precarización en que se hallan».

Compartir

Linkedin Print