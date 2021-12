Vecinos piden ayuda para una abuela que lo perdió todo tras el incendio de su vivienda

Compartir

Catalina, vecina de Azucena Paz -señora de 80 años, a quien se le prendió fuego la vivienda en el barrio República Argentina- habló con el Grupo de Medios TVO para relatar lo sucedido y pedir la colaboración de algún organismo o de la sociedad para que puedan construirle nuevamente la casa a esta abuela que lo perdió todo y se niega a abandonar el lugar, pese a quedaron solo las cenizas. El domicilio en cuestión está ubicado en la Manzana 90, casa 11.

«El incendio comenzó anoche (lunes) a las 22 horas aparentemente por un cortocircuito en el aire acondicionado, nosotros llegamos a sacar a la abuela y por fortuna no le pasó nada, pero de su casa solo quedaron las cenizas», comenzó diciendo la mujer.

Seguidamente, indicó que «la señora vive sola, ahora está en el lugar donde estaba su casa y no se quiere ir, le expliqué que no se puede quedar ahí».

«Entre todos los vecinos estamos sacando las cosas, limpiando el lugar, viendo cómo podemos arreglarle su casita porque ella no quiere ir a vivir a otro lado. Todavía no se acercó ningún organismo para ayudarla o brindarle contención», comentó.

Finalmente, dejó en claro que lo que busca al hacer pública la situación es que «alguien se acerque a ayudarnos para arreglarle la casa, con colchones, camas o con lo que sea, algunos vecinos se acercaron y le trajeron ropa porque ella se quedó con lo puesto. Doña Azucena necesita de la solidaridad de todos».

