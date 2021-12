Rojas: «Tuvimos una recuperación en la recaudación y casi empatamos a la inflación»

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el director de la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de la ciudad de Formosa, Sebastián Rojas indicó que tanto este como el pasado fueron años muy difíciles por la pandemia y que «este 2021 tuvimos una recuperación en la recaudación donde casi empatamos a la inflación que fue muy alta».

«Fue un año muy complejo no solo para Formosa, en lo económico no hay dudas que todas las restricciones que se debieron imponer por la pandemia afectaron fuertemente, la recaudación lógicamente no fue la excepción; sin dudas que el 2020 y 2021 son años que van a quedar marcados en la historia de la humanidad», comenzó diciendo el funcionario.

Consultado si es que hubo un descenso en la recaudación indicó que «tuvo comportamientos de acuerdo al mes, a las restricciones de ese momento y a la Fase. Cuanto mayor era la restricción mayor fue sin dudas la baja en la recaudación».

Seguidamente Rojas reconoció que «se nota una franca recuperación mes a mes, a partir de que se fueron bajando los índices de contagios» y que «este año podemos decir que estuvimos cerca de empatarle a la inflación, habitualmente veníamos por arriba pero este año la inflación fue muy alta, entonces desde ese punto de vista se pone todo cuesta arriba».

Por otro lado, cuando se le preguntó por posibles incrementos para el año entrante señaló: «nosotros en la ciudad de Formosa tenemos desde el 2018 el Código Tarifario Municipal donde se establece una restricción en el incremento de las Tasas Municipales la cual no pueden superar el incremento del sueldo del empleado municipal»; asimismo adelantó que a partir del año que viene se aplicará el mismo criterio de descuento para el Pago Anual Anticipado.

