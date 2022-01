Venta de juguetes por Día de Reyes: aseguran que el movimiento en los últimos días fue «muy bueno»

Compartir

Linkedin Print

El Grupo de Medios TVO recorrió durante la jornada de ayer jugueterías donde coincidieron en que hay buenas expectativas por el día de los Reyes Magos y que desde el inicio de la semana el movimiento es «muy bueno». En cuanto a los precios se supo que no tuvieron grandes subas en relación a las fiestas de fin de año.

En este sentido, la empleada de conocida juguetería contó que «la venta está marchando muy bien, tenemos variedad de juguetes y precios para todos los bolsillos».

Al ser consultada por los juguetes que más se llevan dijo que se trata de los autos a control remoto donde el valor inicia en $1500. «A partir de ese precio ya se consigue y va variando de acuerdo al tamaño», aseveró.

«Los de Disney para los más chicos con luces se consiguen a partir de $1000, dependiendo del tamaño y la función», agregó la mujer.

Cuando se le preguntó si es que hubo variación de precios en relación a las fiestas de año respondió que «subió solo un poquito, pero no mucho».

«Desde el martes estamos vendiendo y el movimiento es constante, creemos que mañana -por hoy- habrá mayor afluencia de compradores, ya que muchos esperan hasta último momento para salir a buscar el regalo para los más chicos», agregó optimista.

Por último, confesó que «la gente compra, eso no cambió y paga por lo que le piden sus hijos».

Compartir

Linkedin Print