Ventura lloró al hablar de Maradona: “Mi viejo me pidió que lo dejara ir, y a Diego le pasó lo mismo”

Luis Ventura confirmó la triste noticia que conmovió al mundo, luego de que trascendieran fuertes rumores. “Murió Diego Armando Maradona”, dijo el periodista el miércoles 25 de noviembre en el programa Informados de todo que se emite por América. El conductor Guillermo Andino se largó a llorar, mientras su colega explicaba que el astro del fútbol había sufrido un paro cardiorrespiratorio en su casa del barrio San Andrés.

El director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata falleció a causa de una insuficiencia cardíaca que le generó un edema agudo de pulmón y le provocó una muerte súbita. Eso fue lo que indicaron los médicos forenses, después de poco más de dos horas de autopsia, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Todavía están investigando las causas de la muerte de la leyenda del fútbol y el abogado Matías Morla, publicó un comunicado en el que cuestionó los cuidados médicos que tuvo su cliente y amigo antes de morir: “Es inexplicable que durante doce horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de salud abocado a esos fines”.

El Diez no estaba bien anímicamente en la últimas semanas de su vida. “Tenía una conducta rara, estaba muy depresivo y hacía comentarios sobre parientes que habían fallecido, que los extrañaba”, relató Morla cuando fue a visitar a Diego a la Clínica Olivos, donde lo operaron de un hematoma subdural.

“Yo creo que se entregó. El rebelde bajó la guardia”, aseguró Ventura sobre el cuadro depresivo que tenía el ex jugador de fútbol antes de morir este jueves 26 en el ciclo Informados de todo. Y recordó que su papá también estaba con mucha tristeza en la última etapa de su vida: “Tengo miedo de emocionarme. Me pasó con mi viejo, él era un luchador y un día me dijo: ‘Dejame ir’. Con Diego es lo mismo”.

El periodista se emocionó hasta las lágrimas mientras charlaba con su compañero, Guillermo Andino: “El ‘dejame ir’ es no quiero sufrir más, no quiero deprimirme más… Muchas cosas en esta decisión de muerte yo las he vivido, cerrando los ojos a mis tíos o a mis viejos. Entonces yo entendía lo que le pasaba a Maradona”.

Además, Ventura aseguró que tuvo varios enfrentamientos con Maradona por las noticias que daba a conocer sobre su vida íntima. Recordó cuando en una oportunidad estuvo encerrado con el Diez en la oficina de Víctor Stinfale para “arreglar” sus diferencias como ellos quisieran. Otro encuentro lo tuvieron en la casa de Verónica Ojeda en Ezeiza: “Nadie me va a contar lo que el me transmitió y pensaba de cada uno. Podrán hacer y podrán decir, monitorear, ponerte en la lista y sacarte, lo que quieras, pero a mí me lo contó nadie, me lo dijo él”.

