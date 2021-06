Compartir

Los que siguen diciendo “quédate en tu casa”, estoy seguro que a fin de mes tienen el sueldo del Estado asegurado. Que su realidad económica sea buena, no significa que la de todo el mundo lo es. Dejen trabajar a la gente en paz y si ustedes no quieren salir, enciérrense, pero no obliguen al resto.

