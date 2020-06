Verónica Lozano pidió disculpas por la burla a Nicolás Wiñazki: “Era con humor en esta situación que todos vivimos”

Compartir

Linkedin Print

Verónica Lozano se disculpó públicamente por la burla que había hecho sobre Nicolás Wiñazki en su programa de televisión. La conductora había hecho una broma luego de que el periodista se refiriera a la extensión de la cuarentena que había anunciado el presidente.

“Hoy mi hermana Sofía fue mamá. Fui tío. Está todo bien, tuvo una hija hermosa y divina pero la vi por WhatsApp. Y mi mamá, que es la abuela de la nena, la vio por WhatsApp. Y mi papá, que es el abuelo, lo vio por WhatsApp”, había dicho al aire el conductor de TN.

Al día siguiente, Lozano recibió en su programa de Telefe, Cortá por Lozano, al doctor Jorge Tartaglione, quien había manifestado su “preocupación” por “la militancia anticuarentena”. Entonces, la conductora lo interrumpió y, con tono jocoso, dijo: “Wiñazki… ‘Nació mi sobrina y no lo pude ver. Y mi abuela no pudo ver a mi sobrina’”.

Lo que derivó en que Nicolás Wiñazki hiciera un descargo. “Fue un comentario personal. Me asombró, por ejemplo, lo que dijo una ex compañera de TN, Vero Lozano, en su programa, que me imitó. No tengo problema con que me imiten, me causa gracia. Me sorprende lo de Vero Lozano. Capaz le afecta la cuarentena. Por eso decía, ¿nos estamos volviendo locos? Vero, vos sos psicóloga, yo lo que hice fue preguntarme algunas cosas que está viendo buena parte de la sociedad y que se pregunta buena parte de la sociedad: ¿hasta cuándo va a seguir?”, dijo el periodista.

“Orduna, uno de los científicos que está con el Presidente dijo ‘en el invierno del año próximo probablemente sigamos conviviendo con el virus’. Lo que no quiere decir que la cuarentena siga hasta el invierno que viene. Quizás no sabe (en referencia a Lozano), pero hay gente que la está pasando recontra mal. No lo quiero personalizar pero fue uno de los ejemplos que me nombraron… ¿tanto quilombo por lo que dije de una visión personal, utilizando un ejemplo personal?”, continuó Nicolás Wiñazki.

Tres semanas después de los hechos, Verónica Lozano volvió a referirse al asunto en su programa y pidió disculpas. Fue durante una entrevista con Beto Casella. “Hiciste un chiste con lo de Nico Wiñazki”, le resaltó el conductor de Bendita.

“Yo pido disculpas si ofendí a alguien. La verdad es que era con humor en esta situación que todos vivimos”, explicó la animadora y agregó: “Estamos en una situación de privilegio. De laburo, de estar calentitos, ahora hay gente que tiene para llorar de verdad y quejarse porque pasa hambre. Gente que no pudo enterrar a sus muertos, que está haciendo tratamientos oncológicos. Que eso es un poco lo que me pasó a mí”.