Verstappen ganó el Gran Premio de China y consolida su liderazgo en la F 1

El líder del campeonato del mundo de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganó el Gran Premio de China este domingo, en el regreso de la F1 al país por primera vez desde 2019. Max Verstappen, que arrancó desde la ‘pole position’ sobre el trazado de Shanghái, se impuso por delante del británico Lando Norris (McLaren) y de su compañero en Red Bull, el mexicano Sergio Pérez (3º). Se trata de la 58ª victoria en Gran Premio para el vigente triple campeón del mundo, y la cuarta esta temporada tras cinco de las 24 pruebas del calendario. Es además la primera vez que Verstappen gana en este circuito.

Ante unas tribunas llenas y animadas en el regreso de la Fórmula 1 a China luego de cinco años de ausencia, debido a la pandemia de covid-19, nada perturbó la marcha imperial de Verstappen hacia la victoria, ni siquiera la intervención de dos coches de seguridad a mitad de carrera. ”Las sensaciones fueron increíbles, el coche iba sobre raíles, podía hacer todo lo que quería”, celebró el neerlandés, que también ganó el sábado la carrera sprint.

“No me lo esperaba”

Por detrás, el McLaren de Norris se coló entre los dos Red Bull, ofreciendo a la escudería británica su mejor clasificación en lo que va de temporada.”No me lo esperaba”, reaccionó Norris tras la llegada a meta. “Estuve sorprendido por muchas cosas: la falta de ritmo de los Ferrari, nuestro buen ritmo, nuestro cara a cara con los Red Bull…”. En el campeonato de pilotos, Verstappen cuenta ya con un colchón de 25 puntos sobre Pérez.

Los monoplazas rojos de la ‘Scuderia’, que se esperaba que en este circuito pudieran pelear por el podio, quedaron en 4ª y 5ª posición, con el monegasco Charles Leclerc por delante del español Carlos Sainz.”Sinceramente, no hemos sido muy rápidos este fin de semana”, lamentó Sainz a las cámaras del difusor español DAZN. “En carrera esperábamos ir mejor (…), este tipo de circuitos es el que mas nos ha costado hasta ahora”.

El otro español de la parrilla, Fernando Alonso (Aston Martin), terminó séptimo, luego de una increíble remontada en las vueltas finales desde la 12ª posición. El asturiano se llevó además el punto suplementario por haber firmado la vuelta más rápida del Gran Premio.

”Hemos acabado por delante de (Lewis) Hamilton y de (Oscar) Piasti, cosas que no son normales. Creo que tenemos un coche un segundo más lento que los McLaren y los Ferrari, y conseguimos estar peleando con ellos en carrera, así que muy contentos”, valoró Alonso a DAZN.

Hamilton remonta

en medio del caos

Fue precisamente el piloto de Aston Martin quien animó la salida, superando a Pérez y poniéndose en paralelo con Verstappen, que una vez se deshizo de ese ataque inicial de Alonso, no volvió a sentirse amenazado en el resto de la carrera. La distancia que el neerlandés había acumulado respecto a sus perseguidores desapareció con la intervención en la vuelta 24 del coche de seguridad por problemas mecánicos en el Sauber del finlandés Valtteri Bottas.

En el relance de la carrera, hubo un nuevo incidente: el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) impactó la parte trasera del Racing Bulls del australiano Daniel Ricciardo, mientras el danés Kevin Magnussen (Haas) golpeaba también al japonés Yuki Tsunoda (Racing Bulls). Resultado: un segundo coche de seguridad consecutivo, que no afectó sin embargo a la supremacía de Verstappen.

El británico Lewis Hamilton, que arrancó desde la 18ª posición, se vio beneficiado del caos para llegar hasta la novena posición final, sinónimo de puntos, mientras que su compañero en Mercedes George Russell fue sexto.Pero el público chino solo tenía ojos para Zhou Guanyu, nativo de Shanghái y primer piloto de su país en correr en Fórmula 1 en China. El piloto de Sauber, que llegó a la élite del automovilismo en 2022, terminó en la 14ª posición.

Pese a ello, el piloto pudo aparcar detrás de los tres primeros clasificados ante la grada principal y salió de su monoplaza en un mar de lágrimas por la emoción, mientras era aclamado por los aficionados.