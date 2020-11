Vettel reveló el principal problema de los autos de Ferrari en una de sus peores temporadas

Compartir

Sebastian Vettel se prepara para vivir las últimas tres carreras de su estadía con Ferrari. El futuro será lejos de la entidad de Maranello y también de los magros resultados que cosecharon juntos en este 2020, la peor temporada de su experiencia desde que desembarcó en el Cavallino Rampante hace ya cinco años. Liberado de todo tipo de presión, el alemán se sinceró y dio detalles por primera vez de cuál fue la gran falla de la escudería que los hizo pelear en los puestos del fondo de la grilla.

“Sólo hemos dado un pequeño paso adelante en términos de diseño. La competencia ha crecido significativamente más. El año pasado teníamos un coche que era relativamente eficiente. Generaba mucha carga aerodinámica, pero no tanta resistencia; este año tenemos más carga aerodinámica, pero también significativamente más resistencia”, reconoció en declaraciones al diario Die Zeit –que replicó el portal Marca–, dando a entender que este concepto no permite alcanzar la performance necesaria entre velocidad en curvas y rectas.

Está claro que Vettel no entró en detalles en relación al motor porque ya es algo que se venía especificando y que el propio Mattia Binotto criticó hace varios meses atrás. ”A los aficionados les digo que somos los primeros en arrepentirnos. Hemos perdido potencia como todos los fabricantes de motores y al perder la que cubría un poco los límites del coche, ahora están saliendo los problemas”, reconoció por entonces el líder de la escudería.

El Gran Premio de Turquía trajo un merecido premio para Seb, que por primera vez logró subirse al podio este año detrás del campeón Lewis Hamilton (Mercedes) y del mexicano Sergio Pérez (Racing Point). Ubicado en el 13° lugar de la tabla de pilotos, si no logra revertir la tendencia en las tres carreras que restan, Vettel terminará en el peor puesto de su carrera profesional que solamente podría compararse con lo hecho en su debut oficial durante el 2007, cuando tomó una butaca a mitad de temporada.

“Creo que un podio para él es muy importante. Ha sido una temporada difícil para él. Creo que ha comenzado, al menos ahora al final de la temporada, a sentirse cómodo con el coche y lo está haciendo mejor. Creo que el domingo hizo un buen resultado, en la salida, muy consistente, buen ritmo, manejando los neumáticos y defendiendo las posiciones”, afirmó Binotto al sitio oficial de la Fórmula 1 tras lo hecho por Vettel.

El alemán de 33 años, cuatro veces campeón del mundo, ya empieza a pensar en lo que será su estadía el próximo año en Aston Martin, el nombre con el que se conocerá a partir del 2021 a Racing Point. Esta temporada fue una pesadilla para él, tanto por sus cortocircuitos con los directivos de la entidad de Maranello como por el rendimiento del monoplaza. “Este fin de semana, el coche y yo no nos encontramos. Tuve problemas para cambiar mi estilo de conducción cada dos o tres vueltas, pero al final, tenía muy, muy poca fe en el coche. La gente a mi alrededor era más rápida que yo. El coche fue muy complicado de conducir. Tal como estamos ahora, no llegamos a ningún lado”, llegó a declarar en agosto pasado, tras quedar décimo en el GP de Gran Bretaña.

En la citada entrevista al diario alemán, también habló sobre la disconformidad que tuvo con su propio nivel: “La temporada de este año está siendo muy difícil y admito que incluso tenía dudas acerca de mis propias habilidades. Como equipo, perdimos nuestros objetivos y no logramos mantener el ritmo, estamos decepcionados”.

Si bien hace 12 años que no gana la copa de Constructores, Ferrari lleva casi una década sosteniéndose en el Top 3 de ese apartado, con los peores resultados en el 2014 y 2009 cuando terminó cuarto. Hay que remontarse hasta 1981 para ver a la escudería italiana todavía más abajo con el quinto puesto de esa temporada. Actualmente, se ubica en el 6° lugar detrás de Mercedes, Red Bull Racing, Racing Point, McLaren y Renault.

