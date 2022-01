Víctor Jure, tras reunión del sector: «Estamos realmente en una emergencia importante»

Compartir

Los diferentes representantes del sector agropecuario se reunieron junto con las autoridades provinciales para analizar la actual situación productiva que atraviesan y aseguraron que están en una emergencia importante.

Días atrás se reunió el Comité de Emergencia Agropecuaria, integrado por los distintos representantes del sector productivo y autoridades estatales para evaluar integralmente la situación que afecta a los diferentes productores formoseños y aseguran que los miembros coincidieron en que están en una “emergencia importante”.

Víctor Jure, Presidente de la Sociedad Rural señaló que “en esa reunión se hizo un diagnóstico de la situación. La situación de los ríos, que de alguna manera lo hizo el ingeniero Horacio Zambón, hizo una verificación de lo que pasa con las aguas en estos momentos en toda la parte de ríos riachos y demás; después el ingeniero Federico Miranda del INTA lo que hizo es también una radiografía de los incendios, las quemazones, del ambiente, de los calores, de todo lo que nosotros ya conocemos y venimos sufriendo hace tiempo; y el ingeniero Alejandro García, en representación del Ministerio de la Producción, es el que llevó adelante de alguna manera la reunión y también hizo la evaluación que tiene el ministerio de las pérdidas que tienen hasta ahora de la ganadería, la agricultura, la fruticultura y todo lo que ya sabemos del campo que viene complicado, y que venimos y estamos, realmente en una emergencia importante”.

“Todos los que participamos de la reunión, estamos todos de acuerdo en lo que pasa en la provincia en niveles de afectación que tiene ahora en este momento y la consecuencia que tienen esto este año y el año que viene seguramente también. Las consecuencias, algunas se ven ahora, que son las pérdidas del momento, sobre todo en la parte de cultivos y después en el sector ganadero, eso se ve en menor producción, mortandades y demás. En el diagnóstico todos estamos de acuerdo, por lo que hay que declarar la emergencia lo antes posible”, agregó Jure.

Esta “unanimidad” permitirá que finalmente se declare la emergencia agropecuaria en la provincia. Al respecto, Jure explicó “que lo tiene que hacer el gobernador” y pidió “que esa ayuda llegue a los productores, que es lo que normalmente no pasa porque esto tiene su aspecto burocrático y después en el mes de marzo-abril empieza a llover, después todo el mundo se olvida y cuando viene la plata en julio ya pasó todo y no sabemos qué pasa”.

“Generalmente después de todos esos informes, y de la firma de todos los que participamos de la Comisión de Emergencia, seguramente se va a pedir la emergencia agropecuaria y forestal para toda la provincia que la tiene que emitir el gobierno provincial y eso después lo homologa el gobierno nacional, para teóricamente después en algún momento, vengan algunos fondos que puedan ayudar al productor y la verdad que es solamente una reunión de catarsis donde todo el mundo dice lo mal que está y después veremos qué pasa”, se explayó.

De esta forma el Presidente de la Sociedad Rural, reiteró que, de declararse la emergencia agropecuaria, la ayuda llegue realmente a los productores. “Nosotros queremos que cuando venga alguna ayuda, también se reúna el Comité de Emergencia, para ver qué vamos hacer con la ayuda que viene. A veces es mucha, a veces es poca, pero por lo menos también queremos participar de las decisiones que se tomen, no solamente del pedido sino después las decisiones de qué se hace con la ayuda que viene”, concluyó.

