Vicuña, Pampita y un nuevo acercamiento

Hace seis años Benjamín Vicuña y Pampita protagonizaban con la China Suárez lo que se denominó el “escándalo del motorhome”. “Entré y vi lo peor que puede ver una mujer”, había dicho en ese entonces Ardohain dando a entender que había encontrado a su pareja de ese entonces con la actriz. En aquel momento las cosas parecían irreconciliables entre ellos. Sin embargo, mucha agua corrió bajo el puente y los papás de Blanca, fallecida en el 2012, Bautista, Beltrán y Benicio están cada vez más cerca.

Resulta que el mayor de los hijos de la ex pareja, Bautista de trece años, compartió en sus redes sociales algunas de las imágenes de la producción de fotos que hizo con su mamá y sus hermanos para una revista y uno de los primeros en darle “Me gusta” a la imagen en la que aparece la jurado de La Academia fue nada más ni anda menos que el chileno.

En las fotos se la ve a Ardohain muy elegante con un vestido rojo largo y a los tres chicos de esmoquin posando con su mamá sobre un fondo rojo. Una de las primeras en comenta la postal de Bautista fue la modelo que puso el emoji de tras bombas y luego Roberto García Moritán sumó un corazón.

Tras anunciar su separación de la ex Casi Ángeles y madre de sus dos hijos más chicos, Magnolia y Amancio, Vicuña dejó la casa en la que vivía y se mudó a un gran inmueble en Barrio Parque, muy cerca de donde vive la jurado de La Academia con su marido y su beba Ana.

Esta semana además, los flamantes vecinos estuvieron juntos en un evento de la marca de ropa que lo tiene a él como figura. Apenas se cruzaron, la onda entre ellos fue notoria: besos, abrazos y mucha charla cómplice. “A Carolina hace años que no la veía con esa sonrisa y él estaba gracioso, aunque algo nervioso”, comentó una persona que asistió al evento.

En diálogo con Intrusos, él habló sobre le encuentro: “Nosotros nos juntamos todas las semanas en el ámbito privado y vernos en lo público es algo que puede pasar. Ojalá me pase siempre como me pasó toda la vida con mis otras ex. Está bueno tener relaciones sanas, yo no tengo una persona en mi vida con la que no me pueda cruzar en un evento. Fueron dos años muy duros los que pasamos, mis salas de teatro estuvieron cerradas, con aforo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vivió, cada uno padeció lo suyo y ahora estamos felices saliendo a las calles, a ver gente, a ver teatros llenos, así que todo es alegría”.

“¿Se cruzaría en público con la China?”, le preguntaron y luego de una risa, dijo: “Yo hablé con ella, soy un tipo grande, tengo 43 años y tengo clarísimo que nuestros hijos están por delante de todo. Así es y tiene que ser”.

Por su lado Pampita dijo que el encuentro en público con el papá de sus hijos seguro se repita: “En los eventos somos siempre los mismos. Ayer tuvimos otra situación de compartir lugar y no hay problema, nos llevamos muy bien, están los chicos de por medio y es la idea, que ellos tengan una familia llena de amor y todo a disposición. Nos saludamos con mucho respeto y la verdad es que nos llevamos muy bien en la crianza”.

Días antes habían estado en el encuentro organizado en el Teatro Colón por una reconocida marca de perfume. En esa ocasión no posaron juntos para la cámara aunque sí lo hicieron por separado con Zaira Nara.

