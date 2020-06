Vicuña y el regreso de “ATAV”: “Es un alivio para el elenco, entendiendo que se nos paga por repetición”

Compartir

Linkedin Print

Argentina, tierra de amor y venganza fue la historia de amor más vista de la televisión el año pasado. La superproducción de Polka cosechó las mejores críticas y el apoyo del público de inmediato. Debutó el 11 de marzo y finalizó el 30 de diciembre de 2019. A lo largo de 205 capítulos la novela atrapó al público, que disfrutó de las historias de la Polaca, Trauman, Torcuato Ferreira, Aldo Moretti, Lucía Morel y el español Bruno Salvat.

El día de su estreno, ATAV registró un promedio de 13,9 puntos de audiencia, posicionándose como lo más visto del día. En su segundo episodio promedió 12,7, superando así la serie turca Mi vida eres tú, de Telefe. La telenovela obtuvo un promedio total de 13,6 puntos de índice de audiencia, con picos de 17 puntos en algunas emisiones. Se posicionó como lo segundo mas visto del 2019, detrás de ShowMatch. Superó en audiencia incluso a Susana Gimenez, que logró un promedio de 12,6 puntos.

En esta época de pandemia El Trece decidió reponer la novela, ya que por el momento no hay certeza sobre el regreso de Marcelo Tinelli. Y ante la dificultad de producir nuevos programas, la emisora que comanda Adrián Suar apuesta a la repetición de su último gran éxito.

“¿La verdad? Fue una sorpresa, una linda sorpresa -dijo Benjamín Vicuña, quien interpretó al inolvidable villano Torcuato Ferreira, ante la consulta de Teleshow-. Está de más decir que hoy, en estas circunstancias, poder estar acompañando al público con una ficción que caló tan profundo es gratificante. También por todos los compañeros: es un alivio, entendiendo que se nos paga por repetición, y en ese sentido es muy importante para los realizadores y los actores este gesto de (Adrián) Suar y El Trece de programarla otra vez” destacó.

Vicuña fue uno de los personajes más destacados, y la crítica coincidió en que su rol fue consagratorio en la televisión argentina. “Esto fue muy reciente, y el público todavía me habla de los personajes, de la trama. Estoy muy contento por ellos, podrán disfrutar nuevamente de esta historia que fue de menos a más y que, por lo mismo, en este nuevo horario se pueden sumar y encontrar nuevas cosas en la novela”.

Además, destacó la armonía con sus compañeros: “Estuvimos un año trabajando, hicimos un muy buen equipo, fue un gran elenco y por supuesto que estuvo lleno de anécdotas”. ¿Qué rating que podría tener la reposición de la novela? “La verdad que no lo sé, lo desconozco. Sé que es una franja distinta, creo que las 11 de la noche. Esperaremos que el público que nos hizo tendencia en las redes sociales cuando esto se anunció nos acompañe, y así demostremos una vez más que el público prefiere y adora su ficción nacional”.

ATAV contó con un gran elenco integrado. Además de Vicuña, Gonzalo Heredia, Eugenia Suárez, Albert Baró, Delfina Chaves, Fernán Mirás, Andrea Frigerio y Virginia Innocenti, en los roles protagónicos. Completaron el reparto Mercedes Funes, Julia Calvo, Candela Vetrano, Malena Sánchez, Ruggero Pasquarelli, Diego Domínguez, Matías Mayer, Federico Salles, Gastón Cocchiarale, Minerva Casero, Tomás Kirzner, Fausto Bengoechea, Franco Quercia, Ariel Pérez de María y Joaquín Flammini.

Con libros de la dupla formada por Leandro Calderone y Carolina Aguirre, y dirección de Sebastián Pivotto y Martín Sabán, la tira diaria está enmarcada en la Argentina de la década del 30, en tiempos de bonanza y progreso, con oleadas de inmigración principalmente europea, sucedidos luego por una etapa de decadencia política y económica. La novela tuvo dos partes, y un salto en el tiempo que fue uno de los hallazgos de la historia.

Mañana a las 23 arranca ATAV por la pantalla de El Trece y en el canal hay mucha expectativa, ya que creen que con esta apuesta podrán enfrentar la reposición de Educando a Nina, que promedia 8 puntos todas las noches en la pantalla de Telefe. Cuando terminó la novela se habló de una posible continuación ambientada en la década del 60, haciendo un salto en el tiempo de 20 años. “Hoy, preguntarse algo así es difícil -reconoce Benjamín-. Pero creo que es la intención y el deseo de muchos: que la novela tenga una segunda parte con todos los personajes que sobrevivieron y que aún tienen historias para contar”.