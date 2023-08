Villa: «Estamos en una Formosa que duele mucho porque somos familias que quedaron destruidas»

Florencia Villa, madre de Federico Romero (Policía de la provincia que falleció en el 2016 en un operativo policial a orillas del río Paraguay) en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la marcha que encabezó el pasado sábado Gloria la madre de Cecilia Strzyzowski en Formosa y señaló que «esa mujer nos da mucha para seguir». Asimismo, contó en qué situación se encuentra el caso de su hijo y aseveró que: «estamos en una Formosa que duele mucho porque somos familias que quedaron destruidas».

Villa comenzó diciendo: «vinieron muchas personas del interior de la provincia, estábamos todos los que pedimos justicia. No sentimos como familiares de victima que la justicia nos de respuestas y estamos muy desamparados. Estamos en una Formosa que duele mucho porque somos familias que quedaron destruidas».

«Pedimos encarecidamente a los jueces que revean todo lo que hace a las causas de nuestras familias porque ellos deben investigar. Como formoseños necesitamos la respuesta de la justicia, queremos saber qué pasó con nuestros hijos», acotó.

Indicó también «nosotros como grupo de familiares de víctimas y desaparecidos, somos 6 familias las que integramos este grupo que nos unimos en esta lucha. La familia de Ariel Frutos y yo siempre vamos a todos los lugares donde necesitan que los acompañemos. Quienes mejor que nosotros para saber qué es el dolor de perder a un ser querido, nosotros acompañamos el dolor y este compartido duele menos por más difícil que sea, pero el estar es algo que no tiene palabras».

Contó que varias veces fueron a acompañar a Gloria en sus marchas y que esta les dio la posibilidad de hablar acerca de lo que han pasado con sus familiares. «Nos invita a contar lo que nos sucedió para que los medios nacionales se enteren por lo que hemos pasado. Es lo que buscamos., que todos conozcan nuestro dolor».

«Ella dice siempre donde una madre busque justicia, ahí voy a estar acompañando, ese es el legado. Es una mujer que tiene mucha fuerza que transmite eso para poder seguir todos juntos peleando porque nosotros somos la voz de los que ya no están. Ella es una madre abanderada en reclamo de justicia porque ella ya estuvo en Villa 213 acompañando a la familia de Lucía Fernández, nosotros también estuvimos ahí», manifestó Florencia Villa.

Caso

«Particularmente yo, hace 7 años que vengo luchando y no voy a bajar los brazos porque tengo todas las pruebas presentadas en la justicia y todo apunta a que Federico no se ahogó, él sabía nadar muy bien y lo hicieron figurar como que se ahogó», dijo.

«El 22 de junio pasó a la Cámara Primera mi caso porque se había pedido la imputación de dos personales policiales, el juez pidió el archivo de la causa y la destrucción total de las pruebas, el caso de Federico es algo tan especial porque la misma policía hace todas las actuaciones de ocurrido el hecho, siendo que él como personal de la Policía debería otra fuerza llevar a cabo la investigación», explicó la mujer.

Y continuó «el mismo juez, hijo de un ex policía en el que cayó el expediente, es por ello que el abogado patrocinante pide las imputaciones porque están todas las pruebas de que las cosas no se han hecho bien y es por ello que piden el archivo de la causa y la destrucción de las pruebas. Eso lo hemos apelado, pasó a la Cámara Primera y estamos esperando los resultados».

«Se han hecho todos los estudios en el cuerpo de Federico, hasta he contratado a un perito muy renombrado en Argentina, Enrique Prueger y este nos dijo que el cuerpo no tenía diatomea de plaxon dentro del cuerpo y al no tener estos microorganismos, Federico no se ahogó. Además, están las prendas ensangrentadas, que es ilógico porque un ahogado no puede tener sangre en la ropa. Yo voy a seguir luchando hasta las últimas consecuencias», aseveró.

Organización

En relación a si piensan formar una organización de familias que piden justicia, señaló «por el momento no tenemos pensado armas una organización de familias que piden justicia. Estamos todos juntos luchando, cada vez se van sumando más personas lamentablemente. Lo que si, necesitamos que todos nos acompañen que se unan a nuestro reclamo de justicia. Hay que salir a las calles a pedir justicia, tenemos que romper el miedo porque en Formosa hay mucho. Tenemos todo el derecho de manifestarnos, pedir justicia y tenerla para que nuestros hijos y familias vivan en paz».