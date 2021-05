Violento robo a punta de pistola al intendente de Palo Santo

Compartir

En horas de la madrugada de ayer, dos malvivientes a punta de pistola asaltaron al intendente de la localidad de Palo Santo, Raúl D’Zakich y se llevaron un botín millonario.

Según informó la Policía, minutos antes de las 6 de la mañana, personal de la Comisaría de Palo Santo tomó conocimiento sobre un robo ocurrido en la vivienda del intendente de dicha ciudad.

En el lugar el damnificado refirió que minutos antes al egresar de su vivienda fue interceptado por un hombre con el rostro cubierto con barbijo y capucha, quien con arma de fuego en mano lo amenazó haciéndolo ingresar nuevamente a la vivienda donde lo maniató junto a su esposa que se encontraba descansado en la habitación.

Segundo después ingresó otro sujeto más y le exigió la entrega de todo el dinero en efectivo que tuviera en la casa, ante lo cual y a fin de evitar ser agredido físicamente tanto él como su esposa, les indicó donde se encontraba un dinero guardado de sus ahorros y otros parte de la venta de animales que había realizado su pareja meses atrás, apoderándose de un millonario botín, dándose posteriormente a la fuga.

Personal de la Unidad Regional Dos de Pirané, Delegación de Informaciones Policiales, Drogas Peligrosas y de la Comisaría de Palo Santo se abocaron a la investigación del hecho que horas más tarde dio sus frutos, puesto que lograron la aprehensión de dos hombres de 48 y 58 años, ambos oriundos de la provincia de Buenos Aires, secuestrando en poder de los mismos dos armas de fuego y una mochila con importante suma de dinero en efectivo.

Testimonio del intendente

“Cerca de las 5 de la mañana cuando salí afuera de mi casa me sorprendió un sujeto, quien me puso un arma en la cabeza y me obligó a entrar nuevamente a la casa. Me pegaron un culatazo para que me quede tranquilo, luego a mi señora y a mí nos maniataron y amordazaron”, relató al Grupo de Medios TVO el jefe comunal.

Seguidamente confió que es evidente que los delincuentes “sabían todos nuestros movimientos” y “pensaban que teníamos mucho dinero, ya que en todo momento nos preguntaban por los dólares”.

“Se llevaron la plata de una venta de animales que hicimos, después dinero del negocio y lo que teníamos guardado en el ropero; también se llevaron mi cartera con plata y todas mis documentaciones”, acotó y añadió que si bien no los pudo reconocer porque tenían gorra y barbijo no serían del pueblo. “Por el acento creo no sean de acá”, aseveró el jefe comunal palosanteño.

