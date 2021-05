Golpeó a su pareja en Nordelta y huyó con una fortuna en su Porsche: “Me pateó como a un animal”

Compartir

La escena fue brutal. Diego Iván Tibessio (49) golpeó a su pareja hasta que cayó al suelo, donde continuó con la paliza. “Me pateó como a un animal”, pudo describir la mujer cuando tuvo la oportunidad de declarar.

Todo ocurrió en la casa familiar del barrio los Castores, en Nordelta, cuando un empresario de Martínez agredió a su esposa y a sus dos hijos, quienes atinaron a defenderla. Después escapó en su Porsche e intentó robar todos los ahorros de la pareja.

Ahora Tibessio está preso y acusado de “amenazas y lesiones leves agravadas por violencia de género y por el vínculo”. Se negó a declarar y ya pidieron formalmente su detención.

El auto de alta gama, lanchas en el Delta y viajes a Estados Unidos eran la pantalla de este hombre, dueño de un cuestionado negocio de venta de neumáticos.

No es la primera vez que Tibessio termina en la cárcel: el año pasado lo arrestaron en el marco de una investigación por “asociación ilícita”. Su comercio habría sido parte de una red que comercializaba ruedas y llantas robadas.

No está claro cuándo empezaron las agresiones a su pareja, con la que lleva una relación de 26 años. Lo cierto es que este martes a las 23 una discusión terminó en una brutal golpiza.

Todo empezó en el comedor de la planta baja porque “Tibessio le pidió el número de teléfono de un inquilino y ella no lo tenía”, según trascendió.

Así comenzaron los gritos y los insultos en el caserón de Nordelta. La violencia verbal pasó rápidamente a la física: el hombre le pegó trompadas en la cara a su pareja hasta tirarla al suelo.

Después la pateó hasta que, por los gritos desesperados, intervino la hija menor del matrimonio, de 21 años. Cuando la joven intentó defender a su mamá, también fue agredida por Tibessio.

Las mujeres se escondieron en una habitación de la planta alta para pedir ayuda al 911 y la seguridad del barrio. Pero el hombre estaba fuera de sí: las corrió para evitar que lo denunciaran y hasta agredió a su hija. Cuando su mamá se interpuso, volvió a pegarle.

Las dos mujeres de la casa no pudieron frenar el violento ataque. Solo se detuvo cuando intervino el hijo varón, un abogado de 25 años que tuvo que romper un vidrio para acceder al cuarto y defender a su hermana y a su mamá.

Pero Tibessio no se conformó con la violencia que ejerció contra su mujer y contra sus hijos: recorrió la propiedad y se robó los ahorros de la familia, también relojes de su esposa y de su hija, además de collares, pulseras y anillos de oro. Quiso dejarlos sin nada.

Juntó todo lo que pudo y subió a su Porsche gris -que debe alrededor de 90 mil pesos de patente- con 137 mil dólares, 580 mil pesos y un bolso con las cosas de su familia.

Lograron interceptarlo policías que realizaban adicionales para el Centro de Operaciones de Tigre (COT). “El sospechoso fue detenido cuando circulaba por la ruta 202 y El Cano, en la zona de Bancalari”, indicaron fuentes policiales.

La investigación por el hecho quedó en manos del fiscal Diego Callegari, de la fiscalía especializada en Violencia de Género de Tigre.

El acusado se negó a declarar y Callegari pidió que su aprehensión sea formalizada como detención mientras continúa recolectando información y testimonios.

La víctima del ataque, que está asustada pero fuera de peligro, pidió reserva de su identidad y pudo relatar lo que ocurrió esa noche.

Además del contexto de violencia de género, el fiscal Callegari investigará el origen del dinero secuestrado. Es que en aquella causa del 2020 la fiscal Carolina Asprella ya lo había señalado como integrante de una banda que comercializaba autopartes robadas.

Comunicado de Nordelta

Tras la difusión del episodio, la Asociación Vecinal Nordelta condenó “enfáticamente” la violencia ejercida por Tibessio y destacó que “colaboró con las fuerzas policiales cuando ingresaron a la ciudad para atender la denuncia”, además de entregar registros de las cámaras de video que verifican ingresos y egresos.

“La Asociación Vecinal, además, se puso a total disposición de las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales para facilitar la investigación y llegar a un total esclarecimiento del hecho”, añadió.

Por último, señaló que “la Justicia será la que finalmente se expida sobre este caso. Pero como comunidad, lamentamos y condenamos todo acto de violencia. Son situaciones en las que tenemos que colocarnos siempre al lado de la víctima, colaborando en todo lo que esté a nuestro alcance”.

