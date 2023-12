¡Vivan los novios!: Baby Etchecopary Silvina Cupeiro se casaron por civil

Este martes 5 de diciembre el periodista Baby Etchecopar se acercó al registro civil de San Isidro para oficializar su unión con Silvina Cupeiro. Según le contó el periodista a Teleshow, se trató de una ceremonia muy íntima, junto a su entorno familiar más cercano. “Estoy muy enamorado”, señaló el conductor, minutos después de pasar por la sala.

“Fuimos muy poquitititos, la familia y nada más. Éramos cuatro en el Registro Civil y me recibieron en casa con arroz”, destacó el conductor de Baby en el medio (Radio Rivadavia) y del programa televisivo Basta Baby (A24). Las energías se las reservan para el próximo 9 de diciembre, cuando harán la fiesta de casamiento rodeados de sus seres queridos y amigos, con la organización a cargo de Claudia Villafañe está a cargo de la organización a cargo de la empresa de Claudia Villafañe.

Según pudo saber Teleshow, el periodista Luis Gasulla fue quien quedó a cargo del ciclo radial que diariamente conduce Baby ya que él debió retirarse para partir al registro civil y así poder efectuar la unión con Silvina. “Era a las once”, le confirmaron fuentes cercanas al conductor a este medio.

“Ya son oficialmente marido y mujer. Hoy van a hacer una cena en San Isidro para los íntimos y la fiesta es el 9 de diciembre, el sábado que va a ser en un salón. Yo estoy invitada, pero no voy a poder ir. Les mando un beso a Baby, va a ir mucha gente”, aseguró por su parte Marcela Tauro, amiga del periodista, al aire de Intrusos.

“Este sábado es la gran fiesta que arranca a las 18.30 piden puntualidad porque la ceremonia no empieza hasta que no lleguen todos los invitados”, agregó Tauro y al escuchar a su compañera de panel, Guido Záffora sumó: “Vos sabés que ayer hablé con Baby y después se va de una de miel a Punta Cana y a Miami. Estaba re contento y me contaba que hoy la ceremonia era muy privada”, concluyó el periodista.

La palabra del conductor

A pocos días de esta celebración, el periodista fue entrevistado en Socios del espectáculo (El Trece): “Tuve dos años solos que me divertí como loco. Ahora hace siete años que estoy con Silvina. Necesitamos formalizar porque ella tiene que ser mi mujer. Esta fiesta es para reunir a toda la gente de mi vida y de la vida de mi mujer”.

Fiel a su estilo irónico, Etchecopar hizo una broma: “Es una despedida de toda la gente que pasó por mi vida. La próxima calculo que será en el velorio, por lo menos en esta los veo. La única diferencia es que en esta voy a estar sentado y en la otra, acostado (risas)”.

Cuando le consultaron sobre su amigo, Eduardo Feinmann, que tendrá un protagonismo en la boda: “Eduardo es familia de mi mujer. Por ende, pasó a ser familia mía. Mi suegro era como el padre de Eduardo. Mi mujer tiene más confianza con Eduardo que yo y trabajé con él durante 25 años. Es como su hermano y ahora mi cuñado”. Nuevamente, Baby aprovechó para hacer un divertido chiste: “Eduardo es uno de los testigos, le pedí que firmara todos los papeles sin mirar nada. Si dice propiedad tiene que tener igual su firma y su aclaración”.