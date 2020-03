Vóley en el mundo: cómo sigue cada una de las ligas

Compartir

La expansión del Coronavirus COVID-19 a nivel mundial llevó a la suspensión, temporaria o definitiva, de la gran mayoría de las ligas del mundo, afectando así la temporada de nuestros argentinos por el mundo. Para pasar en limpio el panorama, nada mejor que una versión adaptada a estos tiempos de SV Mochilero, más virtual que nunca para respetar los protocolos sanitarios.

En actividad

QATAR: En realidad, la Liga Senior masculina ya está suspendida, pero hubo juego el fin de semana antes de que la Asociación local anunciara el cese de actividades hasta el 29 de marzo, en línea con las autoridades nacionales. El sábado, el Police de la legión argentina comandada por Damián Arredondo venció en tres sets a Al Gharafa (28-26, 25-18, 25-20) y achicó distancias con la cima: sigue segundo, pero Al Arabi perdió y quedó a dos puntos (42 contra 44) en la previa del parate.

RUSIA: La Superliga masculina entró el domingo en su instancia de Playoff, con caída para el Fakel Novy Urengoy de Martín Blanco Costa a manos de Yenisey Krasnoyarsk por 3-2 (25-19, 31-29, 22-25, 23-25, 15-13). El equipo que cuenta con el argentino como asistente quedó sexto en la clasificación y por eso ocupa la llave más pareja de esta instancia, ante el séptimo de la tabla (se cruzan los puestos 3 a 10, el líder Novosibirsk y el escolta Kazan esperan más adelante). Por ahora, el juego de vuelta está programado para el sábado próximo por la tarde.

TURQUÍA: En la última jornada antes del Playoff, tanto el Ziraat Bankasi de Cristian Poglajen como el Spor Toto de Nicolás Bruno cosecharon victorias y pusieron rumbo hacia un choque de argentinos en cuartos de final, puesto que quedaron en la quinta y cuarta posición respectivamente. La fecha de inicio de la fase eliminatoria es el 1 y 2 de abril, aunque el juego seguramente estará supeditado a la situación del país en cuanto a la pandemia.

ALEMANIA: Tanto la Bundesliga masculina como la femenina (en donde juega el Schwarz-Weiss Erfurt de Clarisa Sagardía) y las demás categorías llegaron a su fin en forma anticipada el pasado jueves 12. No habrán campeones, ascensos ni descensos.

ARABIA SAUDITA – Suspensión: Desde la semana pasada, el país cerró sus fronteras por 14 días, por lo que no hay competencia para el Al Hilal de Federico Pereyra y Waldo Kantor.

AUSTRIA – Cancelación: El Weiz de Santiago Álvarez debía jugar por el quinto puesto masculino, lo mismo que el Tirol dirigido por Facundo Morando en la rama femenina, pero desde el lunes se endurecieron las políticas en todo el país y la OVV determinó la interrupción de toda competencia y actividad.

BRASIL – Suspensión hasta el 31 de marzo. Aunque la reanudación es una opción, hay casos como el de Germán Johansen, que ya fue liberado del plantel de América.

COREA – Suspensión: El Incheon Hungkuk Life Pink Spiders de Lucía Fresco llevaba cuatro victorias al hilo en la V-League, la última el 29 de febrero sobre IBK, cuando se decidió la suspensión. La competencia está parada desde los primeros días de marzo.

CHIPRE – Suspensión: Tanto para el Anorthosis de Bruno Romanutti como para el Nea Salamina de Pablo Guzmán y Tomás Galimberti queda acción si es que se reanuda el juego: el opuesto rosarino está en la final ante Omonia Nicosia, que justamente mandó a Salamina a definir la medalla de bronce.

EMIRATOS ÁRABES – Suspensión: Tres argentinos se vieron afectados en esta parte del mundo: Juan Manuel Barrial (DT de Shabab Alahli), Pablo Bengolea y Marcos Milinkovic (jugador y entrenador en Ajman).

ESPAÑA – Cancelación: Luego de probar con partidos a puertas cerradas y de recomendar la detención del juego, finalmente la RFEVB, con el apoyo de los clubes de Superliga y Liga Iberdrola, decretó el final de la competencia este lunes. La suerte de los argentinos que no están radicados en España (alrededor de una decena) es diversa, con ejemplos como los de Tatiana Vera (a la espera de una respuesta sobre el protocolo de vuelta al país) y José Luis Linares (ya en proceso de regreso).

FINLANDIA – Cancelación: El viernes 13 se decidió el final de la Mestaruusliiga maculina y al día siguiente el de todas las competencias, incluyendo la máxima categoría femenina en la que Victoria Michel Tosi jugó para Hämeenlinna.

FRANCIA – Suspensión: El comunicado de la Federación no habló de cancelación, pero Lisandro Zanotti, Sebastián Closter y Nicolás Méndez, por caso, ya están emprendiendo la vuelta al país.

GRECIA – Suspensión hasta el 22 de marzo: La competencia que tiene a José Luis González en Foinikas Sirou será de las primeras en evaluar la reanudación, la semana próxima, de acuerdo al anuncio de la organización del torneo.

ISRAEL – Cancelación: Si bien la información que habían recibido los argentinos del Aylabon era de un parate temporario, medios señalan la finalización de la temporada. Al margen de ello, Ramiro Núñez, Edgardo Lioca y Gustavo Vaca Álvarez ya resolvieron su vínculo con el club.

ITALIA – Suspensión: Con presencia argentina en la Superliga y la Serie A3 masculina, la Serie A1 y la Serie A2 femenina, todavía está abierta la definición. La intención dirigencial que prima por el momento es reanudar el juego luego del período de cuarentena.

PERÚ – Suspensión hasta el 27 de marzo: El fin de semana hubo acción de beach volley sudamericano en Perú, pero sin presencia de público. En cuanto a indoor, la Federación Peruana anunció el parate de la Liga Nacional Superior de Voleibol, en la que participa el Regatas Lima de Tanya Acosta y Horacio Bastit, pero también comunicó que luego se cumplirá «con la programación ya contemplada en el campeonato».

POLONIA – Suspensión: Muchos equipos debieron detener sus entrenamientos, pero la intención de la Liga, tanto para la PlusLiga (allí juegan Pablo Crer y Gonzalo Quiroga) como para la Liga Femenina (Julieta Lazcano) es competar la temporada.

RUMANIA – Suspensión hasta el 31 de marzo: Inclusive, la Federación Rumana contemplaba elecciones para el 26 de marzo, que fueron aplazadas de la misma forma que la División A1 en ambas ramas.

