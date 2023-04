Vóley nacional: Ciudad derrotó a UPCN y quedó a un paso de su primer título

Es uno de los clubes históricos del vóley nacional, a través del tiempo ha sostenido un proyecto de inferiores del que salieron jugadores como Jan Martínez, Agustín Loser, Nicolas Uriarte, Luciano Palonsky y Facundo Conte, el que volvió a “su casa”, nada más ni nada menos, después de 15 años de militar en el exterior.

El año pasado Muni quedó muy cerca de lograr el gran objetivo al perder la serie final 3-1 con UPCN de San Juan, el máximo ganador de la Liga Aclav, con 9 títulos.

En esta temporada incorporó grandes jugadores como Mauro Zelayeta, quien fue bronce olímpico en beach volley en Buenos Aires 2018 y el mencionado Facundo Conte, ganador de la medalla de bronce en Tokio 2020 con la Selección Argentina.

En la fase regular Ciudad quedó en la cima de la tabla con una sola derrota en 22 partidos, justamente ante UPCN por 3-1 en el último partido de esta primera etapa del torneo. Líbero pudo hablar con Hernán Ferraro, entrenador del conjunto porteño, sobre cómo encarar la final después de una fase previa casi perfecta: “Tuvimos una gran fase regular desde los resultados, pero nos enfocamos en los detalles técnicos que nos pueden dar la diferencia, en entrenar cada pelota con exigencia y en lo que cada uno debía mejorar para llegar a la final con una mentalidad ganadora”.

En cuartos de final el equipo de Nuñez venció a Once Unidos de Mar del Plata y en semifinales a Policial de Formosa.

Ciudad tiene una gran base de jugadores del club, a esto también se refirió el ex entrenador de la Selección Argentina femenina: “Las inferiores son muy importantes dentro del proyecto, intentamos ser el mejor club de vóley desde los resultados hasta la preparación de cada jugador para la alta competencia. Tenemos un gran grupo de trabajo destinado a eso, nuestro orgullo es cuando un jugador se desarrolla y llega a jugar en la Liga o en la Selección”.

Al igual que en el primer encuentro, Ciudad volvió a dominar todas las facetas de juego. El local pudo reaccionar tras perder el primer set, que mostró lo mejor de Los Cóndores. En ese segmento inicial, el campeón defensor del título tomó la iniciativa y tuvo una destacada performance en bloqueo y ataque.

Sin embargo, luego Ciudad tomó las riendas del partido y manejó las acciones. Facundo Conte fue la figura del local y además el máximo anotador del encuentro con 28 puntos; secundado por Vicente Parraguirre (24) y el buen armado de Gaspar Bitar. En Los Cóndores, Gabriel Santos sumó 18 tantos, a la vez que Manuel Armoa Morel aportó 14, entre los jugadores en los que se apoyó la ofensiva sanjuanina.

UPCN no pudo reaccionar en el resto de los parciales y Ciudad creció en ataque y bloqueo, a la vez que bajó su margen de error para dar vuelta el marcador y ganar 3-1.

De esta manera, la definición continuará en San Juan el próximo viernes. Los sanjuaninos deberán ganar ese partido para forzar el cuarto juego, que en ese caso se disputará nuevamente en el complejo de Los Cóndores el domingo 23 de abril. Eventualmente, el quinto y decisivo choque será en Capital Federal el 27 de abril.

Síntesis

Ciudad Vóley: Gaspar Bitar (1), Mauro Zelayeta (11); Sergio Soria (3), Ignacio Benítez (5); Facundo Conte (28), Vicente Parraguirre (24). Líberos: Damián Zalcam-Tobías Scarpa. Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: Manuel Albrecht, Ezequiel Vázquez (1), Carlos Romero (), Wilson Acosta.

UPCN San Juan Vóley: Sebastián Brajkovic (2), Gabriel Santos (18); Fabián Flores (7), Carlos Mosquera (8); Manuel Armoa Morel (14), Ignacio Spelt (5). Líberos: Nicolás Perren-Matías Salvo. Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Juan Bucciarelli (1), Mateo Bozikovich, Flavio Rajczakowski, Leandro Calvo (5).

Parciales: 19-25, 25-21, 25-14 y 25-21.

Estadio: Club Ciudad de Buenos Aires.