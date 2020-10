En lo que va del año en Formosa los medicamentos subieron 22%

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, José Recalde -vicepresidente de la Federación Farmacéutica de Formosa- indicó que ayer nuevamente se registró un incremento de precios en los medicamentos y que en lo que va del año el acumulado es del 22%.

“Todo el tiempo hay aumentos, los laboratorios no aumentan una vez al mes. Hoy podemos decir que medicamentos genéricos aumentaron un 10%, otros 2% y en lo que va del año el incremento ya lleva un 22%”, sostuvo.

Indicó seguidamente que los laboratorios que son los formadores de previos “durante todo el año aumentaron, jamás pararon, es decir, aumentaron con el dólar fijo y ahora con mayor razón”.

Asimismo, contó que según estudio realizado a nivel nacional “las unidades de ventas de medicamentos vienen bajando notablemente ya desde el año pasado, en 2019 vimos que tenía una disminución interanual entre un 7 y 8%, y este año respecto sigue con un 7% de baja, esto quiere decir que los pacientes que tienen enfermedades crónicas no están comprando sus medicamentos”.

Lanzó en este sentido que “la gente no se compra sus medicamentos por una cuestión económica ya que hay productos que nos sorprenden inclusive a nosotros”.

Por último, consultado si es que cree que van a continuar las subas de precios respondió que sí y que “no pararon antes así que no creo que paren ahora”.