Vuelve el vóley en la provincia de San Juan

Compartir

Linkedin Print

El muy buen estatus sanitario alcanzado por San Juan ha hecho posible darle continuidad a las flexibilizaciones para reactivar la práctica de nuevas disciplinas deportivas. En este contexto es importante aclarar que esta nueva etapa sigue manteniendo la premisa de buscar lograr un acondicionamiento físico, o sea que es solo para entrenamiento, que no se permite el ingreso de público y que las competencias están prohibidas. El vóley fue uno de los deportes habilitados a volver.

Las normas generales, sanitarias, de higiene y de ingreso a los establecimientos o clubes contienen temas en común, como lo es el uso de tapabocas, el distanciamiento social, las condiciones para entrenar, la utilización de elementos personales, la imposibilidad de entrenar en contacto a pesar de la habilitación de deportes grupales, entre otras. De la misma manera, los protocolos de cada deporte contienen los horarios y días de práctica deportiva, la cantidad máxima de deportistas permitidos y el tiempo de cada turno de actividad. En todos los deportes, los niños menores a 12 años deben ir acompañados de un mayor, y presentar su respectivo permiso deportivo.

Con respecto a las instituciones o establecimientos deportivos, deben disponer de un “encargado o responsable sanitario” para llevar el registro de control diario de ingreso del personal, proveedores y de los deportistas, como así también será el responsable de hacer cumplir los protocolos Y en caso de un caso sospechoso de COVID-19 informar al 107. También disponer de personal para desinfección e higiene, que debe cumplir todos los requerimientos detallados en cada protocolo.

Por supuesto que cada uno de los protocolos contiene directivas propias de cada deporte, como lo es en las artes marciales que se practican en tatamis, la utilización de solo un nadador por andarivel en natación o la implementación de modalidad singles en tenis de mesa.

Hay que hacer una salvedad y contemplar un caso especial y es referido al fútbol y futsal. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que rige los destinos de estos deportes en el país, no ha habilitado la actividad y si bien en nuestra provincia el protocolo ya está aprobado, la Secretaría de Deportes acompaña la decisión de AFA, no permitiendo la actividad deportiva, hasta tanto su ente madre lo habilite en todo el país. Otro caso a tener en cuenta es el automovilismo, cuyo protocolo ya se encuentra aprobado junto al del karting y podría iniciar sus entrenamientos este fin de semana o el que viene, en el Circuito San Juan Villicum.