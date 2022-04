Wanda Nara contó que su hijo mayor tuvo un accidente

Compartir

La empresaria lo relató en sus stories y también aprovechó para dejarle una profunda reflexión a sus seguidores

Por más de que muchos crean que Wanda Nara tiene una vida de ensueño, a la empresaria también le suceden los mismos problemas que tiene todo padre. No solo tiene que coordinar el sinfín de actividades de sus hijos, sino que también tiene que acudir de emergencia a una guardia cuando a alguno de ellos tiene algún problema de salud. Y así le sucedió en las últimas horas cuando su hijo mayor, Valentino López, tuvo un accidente.

Fiel a su estilo, en el que cuenta casi toda su rutina diaria en Instagram, la mediática contó la preocupación que vivió con el adolescente. Todo comenzó cuando en sus stories estaba contando que le llegan muchos mensajes de personas diciéndole que les gustaría tener su vida, pero ella aclaró: “Me escribió una enfermera, que me puso ´lo que daría por ser vos´ y yo le estaba respondiendo y bueno, después me llamaron para hacer las fotos y se me borró. Yo lo que le estaba poniendo era que soy yo la que la admiro a ella porque es enfermera, en una pandemia nos salvó la vida a todos y porque eligió una carrera que nos ayuda a todos”.

Acto seguido, contó lo que le pasó a su hijo. “Ayer se rompió la clavícula, salimos corriendo y los primeros auxilios te los hace una enfermera”. Entonces, reflexionó: “En la vida no importa quién sos, importa ser feliz y lo que hagas, que te de la felicidad y que estés convencido. Quería decirlo porque recibo un montón de mensajes de ustedes, sobre todo en época de exámenes. Me escribe ´ay, quisiera ser Wanda´. A veces no es tan fácil como parece, hay momentos lindos y feos, como los verán, para las que parecen tener una vida perfecta”.

“Lo más importante es buscar la felicidad con las pequeñas cosas, ahí es donde está realmente. Muchas veces me han visto en Disney con mis hijos, porque yo no tuve la oportunidad de ir de chiquita, pero la mayoría de las veces y si buscan en mis fotos y en las de Mauro, vamos al parque. Ahí es donde mejor la pasamos y eso está al alcance de todos”, concluyó la mayor de las Nara.

Días atrás, tras la consagración del PSG en la liga francesa, Wanda aprovechó la ocasión para enviarle un romántico mensaje a Mauro Icardi, en donde hizo mención indirectamente a lo sucedido con la China Suárez el año pasado. “Quiero que la vida solo te devuelva un poquito del amor, el cuidado y de todo lo que me das . Quizás no soy la mejor mujer del mundo, pero de lo que podes estar seguro que soy quien muere de felicidad por dentro en cada logro tuyo o se muere por dentro de tristeza cuando las cosas no van bien”, comenzó escribiendo la modelo y empresaria.

“Son etapas, son rachas , es la vida.. pero en las malas me quedé, las buenas las disfrutamos y ojalá la vida nos siga regalando todo tipo de momentos momentos que nos hagan crecer juntos. Te amo”, finalizó. Esta publicación no solo son un gesto de aliento en este momento deportivo de su pareja, sino que también demuestran que el matrimonio está firme y unido, tras el escándalo amoroso.

