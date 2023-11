Wanda Nara detalló sus secretos para ser una persona exitosa y sorprendió a sus seguidores

Wanda Nara, reconocida por su activa participación en las plataformas digitales, recientemente volvió a interactuar con sus seguidores de Instagram en una sesión de preguntas y respuestas, metodología desde la cual aprovecha a revelar algunas cuestiones de su vida privada, o simplemente los próximos pasos laborales, en un canal de comunicación en el que cuenta con casi 17 millones de seguidores.

Durante este intercambio, una de las consultas en las que se centró fue en la de una seguidora que le solicitó un consejo para alcanzar el éxito: “Un consejo para ser exitosa, Wan”, rezaba el escrito recibido, a lo que la empresaria, hermana de Zaira y quien recientemente debutó como cantante con su sencillo Bad Bitch, respondió sin vacilar.

Su consejo se centró en la importancia de no dejar pasar oportunidades y en la necesidad de abordar cada tarea, por más pequeña que parezca, con pasión, ilustrando su mensaje con un emoji de corazón rojo: “No perder oportunidades y realizar cada cosa por más mínima que sea e insignificante con mucha pasión”, agregó.

Finalmente, enfatizó que el secreto del éxito radica en esforzarse por ser una figura indispensable en cualquier ámbito laboral: “La clave está en tratar de ser imprescindible en cualquier puesto de trabajo”. Así dejó en claro ante sus seguidores las claves, según su parecer, para lograr el éxito.

La empresaria que actualmente reside en Estambul, mantiene un ritmo de vida bastante ajetreado, caracterizado por frecuentes viajes a Roma, donde participa en la versión italiana del Bailando. En su lugar de residencia comparte su vida cotidiana con su esposo, Mauro Icardi y cuatro de sus hijos. Sin embargo, Valentino López, su hijo mayor, tomó la decisión de permanecer en la Argentina, con el objetivo de seguir su carrera futbolística en las divisiones inferiores de River.

A pesar de la distancia, Wanda muestra un seguimiento constante y afectuoso de los avances y logros de su hijo en su carrera deportiva, al expresar regularmente su orgullo y admiración a través de sus redes sociales. Como aficionada de River, manifestó en varias ocasiones su emoción y satisfacción al ver a su hijo jugar en el equipo de sus amores. Por su parte, Valentino también utiliza las redes sociales para compartir momentos y expresar su afecto hacia su madre, manteniendo así un vínculo cercano y cariñoso a pesar de la distancia física.

Recientemente, este vínculo se puso de manifiesto una vez más cuando el joven publicó en sus redes sociales una entrañable fotografía de su infancia, en la que aparece en brazos de su madre. Esta imagen vintage fue acompañada por una fotografía actual de ambos, mostrando el contraste y el paso del tiempo entre madre e hijo.

Wanda, emocionada por este gesto, no dudó en compartir la historia en su propia cuenta, acompañándola con un comentario lleno de cariño y orgullo: “El chico más lindo lo tengo yo”, reflejando así la profunda conexión y el amor incondicional que existe entre ellos.

A diez años de su casamiento, además, contó en las últimas horas que renovará los votos con Mauro Icardi. La mediática, quien hace pocos días celebró su aniversario con el futbolista y que a partir de eso compartió un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, lo confirmó en una producción que hizo con la revista Gente.

Fue Rodrigo Lussich, quien conduce Socios del espectáculo (El Trece) junto a Adrián Pallares, quien contó la noticia. “Wanda Nara renueva los votos con Icardi”, contó el conductor. Y mostró una foto que hizo Wanda para la revista en cuestión, en la que se la ve luciendo un vestido de novia. “Mauro me propuso volver a casarnos después de 10 años juntos”, dice el título que va junto con la imagen.