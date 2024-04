Will Smith hizo una aparición sorpresaen Coachella para cantar junto a J Balvin

Durante su presentación en Coachella, el reconocido cantante colombiano J Balvin sorprendió a sus fanáticos al compartir escenario con Will Smith, el aclamado actor y músico estadounidense. La noche del domingo, en un espectáculo que destacó por su decoración extraterrestre, Smith interpretó “Men in Black”, tema principal de la película homónima de 1997 que protagonizó. Este inesperado dueto tuvo lugar en Indio, California, marcando uno de los momentos más destacados del festival.

La aparición de Smith, vestido como su personaje de la película, James Darrell Edwards III o Agente J, incluyó no solo la interpretación musical sino también una puesta en escena temática. Acompañado por bailarines vestidos de alienígenas, Will emergió en el escenario en una plataforma elevadora, arrancando con la famosa canción ante el asombro de los presentes.

Smith, ganador de cuatro premios Grammy, deleitó a los entusiastas de la música con su interpretación del famoso tema musical que fue un hit a finales de la década de 1990. Esta aparición sorpresa se alineó perfectamente con el tema extra-terrestre propuesto por J Balvin para su presentación, la cual contó con decorados que incluían ovnis y cabezas de alienígenas.

“Coachella”, exclamó antes de comenzar a rapear mientras vestía el icónico traje negro y gafas de sol del personaje. Finalizada la actuación, se utilizó un “Neuralizador”, gadget característico de Men in Black, en una jugada escénica que simbolizó borrar la memoria, tal como sucede en el film.

Entre el público se encontraban Jada Pinkett Smith y Jaden Smith, esposa e hijo del actor, aplaudiendo el show y apoyando a Will, que con esta presentación marcó su regreso a la música en vivo, luego de su último acto musical público en el mismo festival cinco años atrás junto a su hijo Jaden.

Este regreso de Smith a Coachella marca su primera actuación en vivo desde el incidente en la ceremonia del Oscar, donde se vio involucrado en una controversia tras un altercado con el comediante Chris Rock. Esta aparición sorpresa en Coachella no solo revive su carrera musical sino que también indica un regreso gradual a la esfera pública y al entretenimiento, proyectos que sus seguidores anticipan con entusiasmo.

A pesar de haberse mantenido alejado de los escenarios desde entonces, Will Smith ha anunciado su retorno a la actuación con el futuro estreno de Bad Boys 4: hasta la muerte, previsto para estrenarse a finales de este año.

Además, el festival sirvió de escenario para el reencuentro de Jaden Smith con el cantante Justin Bieber, con quien colaboró en el exitoso tema “Never Say Never”. Este encuentro captado en vídeo y compartido en redes sociales, muestra a los dos artistas intercambiando un emotivo abrazo en una zona VIP del festival, evidenciando su fuerte lazo de amistad.

Will Smith en la música

Will Smith comenzó su carrera en la industria del entretenimiento como parte del grupo de rap DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, alcanzando la fama y el reconocimiento con el tema “Parents Just Don’t Understand”, que les valió un Grammy.

A pesar de enfrentar dificultades financieras debido a problemas con el fisco, Smith nunca abandonó su pasión por la música, incluso después de encaminarse hacia una exitosa carrera en la actuación. En 1991, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince ganó su segundo Grammy en la categoría “Mejor Interpretación en Dúo o Grupo” por el tema “Summertime”.