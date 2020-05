Yanina Latorre y el quiebre de su amistad con Andrea Taboada: «Ella tuvo una relación con alguien y piensa que la deschavé»

Compartir

«Claro que fuimos amigas. Yanina yo te banqué en muchas. En muchas, muchas, y no quiero dar detalles. Como tampoco quiero dar detalles sobre por qué estamos separadas. Porque hay una cosa que no pudimos hablar porque vos sos una persona que, para mí, no puede reconocer sus errores. No podés ni siquiera pedir disculpas. Vos te mandaste una cagada conmigo. Yo te dije que estaba triste por esa cagada y no lo podés reconocer. No hay un plan sistemático para atacarte». Con esas contundentes palabras, Andrea Taboada argumentó por qué cambió su relación laboral y personal con Yanina Latorre, con quien esta semana se cruzó intensamente en LAM, al punto de generar un quiebre emocional en cámara de la mujer de Diego Latorre.

Sin descanso mediático, Yanina fue puesta al tanto de las resonantes palabras de Taboada y le respondió en Polino Auténtico, programa de Radio Mitre. «No hubo escándalos, discutimos. Todo empezó por lo que Iavícoli dijo en una revista, que es todo resentimiento. Taboada se subió (al cruce) y me angustió lo que me dijo. Si yo cuento lo que ella sugiere queda peor ella. Las tres (Iavícoli, Taboada y Brey) se pusieron en contra mía. Están todo el día en contra mío», comenzó diciendo la panelista, remontándose al principio del enfrentamiento que sacó a la luz el fin de su amistad con Andrea.

Luego, Latorre dejó de lado el misterio y reveló el explosivo el motivo que la llevó a Taboada a terminar el vínculo afectivo y ser combativa con ella en LAM. «Lo que la ofendió pasó en abril de 2019. Hace unos meses le pregunté en el camarín qué le pasaba y me largó un verso de su vida privada, pero no la voy a vender», dijo Yanina, introduciéndose en la causa que habría originado su alejamiento con Andrea: «Ella tuvo una relación con alguien, de la que no se enteró nadie, y entendió que en otro tema yo se lo deschavé al aire. Yo dije ‘las minas que hacen’, pero no hablaba de ella».

Firme en su postura y segura de su accionar, Yanina concluyó: «Cómo le voy a pedir perdón por algo que no hice».