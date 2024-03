Yéssica Palacios aseguró que continuará con una planificación estratégica para el crecimiento de Pirané

El viernes 1° de marzo, la intendenta de Pirané, Yéssica Palacios, dejó inaugurada las Sesiones Ordinarias 2024, donde subrayó la importancia de “trabajar todos unidos por el Pirané que soñamos”.

Palacios, estuvo en compañía de todo el cuerpo de Concejales y vecinos que se acercaron hasta el Centro de Cultura y Deportes.

En este marco, señaló que entre las prioridades de su gestión para este año 2024, se encuentra “continuar con una planificación estratégica para Pirané”, destacando que “queremos empezar a darle mejor calidad de vida a los piranenses”.

Resaltó que, a pesar de que, “nos toca gestionar en un contexto nacional muy difícil gestionar, nosotros tenemos muchas ganas de poder darle al pueblo lo mejor y vamos a trabajar para hacerlo”.

De esta manera, indicó que “tenemos muchísimas áreas, pero creo que acción social va a ser fundamental, porque nosotros tenemos una decisión política manifestada, y en estos tiempos la sensibilidad y el acompañamiento de la gente va a ser lo que nos va a tener unidos”.

Asimismo, remarcó que “tenemos la suerte de trabajar en conjunto con el Concejo Deliberante que nos acompaña y nos está ayudando muchísimo en esta transición”.

“Tengo muchas ganas de ver crecer a Pirané, siempre lo he soñado y hoy tengo la responsabilidad de empezar a planificarlo”, expresó firme la primera intendenta de la localidad.

Además, se refirió al nuevo código tributario que se aprobó en el Concejo, explicando que “tiene el objetivo de actualizar y rever las necesidades específicas de cada uno de los sectores” y añadió que “por eso convocamos a los contadores de nuestra comunidad para mejor acceso al trabajo de los contribuyentes, sus comercios, facilitar y también poder empezar a acompañar al municipio en este recorrido de actualización, no solo tributaria y tarifaria, sino también de ordenanzas con respecto al Juzgado de Faltas, a Tierras y más”.

La jefa comunal puntualizó que, en cuanto a la infraestructura, se está trabajando con un proyecto presentado por subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Freddy Rolón, “para contribuir en la solución del problema existencial estructural que tiene Pirané, es decir las inundaciones”, sumado a “todo lo que ya se está haciendo con la Dirección de Vialidad Provincial, que la verdad tengo que agradecer el acompañamiento”, remarcó.

A su vez, puntualizó que “también se hará hincapié en la reestructuración del municipio, como por ejemplo que el parque automotor esté en mejores condiciones, que los empleados tengan mejores condiciones laborales, porque así van a rendir para el municipio y por ende, para la comunidad”.

“Sabemos que vienen tiempos muy difíciles, pero no dudamos de la fortaleza que tiene nuestro Gobernador y del acompañamiento que nos ha dado desde el inicio de mi gestión”, marcó.

Y lamentó que en Pirané, “muchas obras, por decisión del Gobierno nacional, van a quedar paralizadas”, pero, insistió “seguiremos de a poco con financiamiento provincial”.