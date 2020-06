Zárate recibió infracción por participar del bocinazo por expropiación de Vicentin

Compartir

El presidente del Bloque de diputados provinciales del Frente Amplio Formoseño Osvaldo Zárate en comunicación con el Grupo de Medios TVO contó que fue notificado por infracción al Código Penal tras participar en el bocinazo en contra de la expropiación de la empresa Vicentin junto a un grupo de manifestantes el fin de semana pasado.

“Supongo que el acta que me labraron se refiere a la marcha del banderazo nacional que se dio el fin de semana pasado. Si bien, no estuve físicamente en al marcha, sino que llegue cuando terminaba y me sumé al bocinazo”, contó.

Seguidamente el Diputado relató que “cuando iba conduciendo me paró un agente de la Policía, y me preguntó si estoy en la marcha y porqué lo hago, ahí le contesto que lo hago por mayores libertades y para que le vaya mejor a usted, entonces el oficial me dijo ‘bueno muchas gracias adelante’. De ninguna manera pensé en ese momento me iba hacer un acta”.

“También me sorprendió la gran cantidad de Policías de información que había durante todo el trayecto de la plaza San Martín y la avenida 25 de Mayo”, añadió.

Y aseguró que “en todo momento nosotros cumplimos con el distanciamiento social, teníamos barbijo y no nos bajamos de la camioneta, además yo tengo permiso de circulación del COVID-19 y también del Poder Legislativo; creo que esto es una estrategia de inteligencia militar que busca utilizar a los principales referentes de la oposición para generar miedo al resto de la población”.

Zárate reafirmó: “Creo que este es el objetivo principal que busca el Gobierno, nosotros no le tenemos miedo al gobierno de Insfrán, vamos a seguir trabajando con mayores libertades, para que no cercene la libertad individual de los formoseños, nosotros tenemos esa prorrogativa como Diputado de Juntos por el Cambio y en especial nosotros que somos de la Unión Cívica Radical”

“Además queremos que la provincia se adhiera al decreto 311/20 y amplié la cantidad de beneficiarios para que no le corten el servicio de la luz; y también al decreto 520 que esta sancionado y tiene alcance nacional donde nos permite circular a todos con distanciamiento social y con barbijo entre otras cosas, porque el gobierno provincial solo se adhiere a lo que le conviene”, manifestó.

“Porque para hacerme el acta dicen que están adheridos al Decreto Nacional de Emergencia Sanitaria, sin embargo, el otro decreto nacional que es el 520 me habilita a poder salir sin ningún tipo de permiso y con distanciamiento social”, agregó el Diputado provincial.

“La notificación que me hacen es una infracción al Código Penal Argentino; esto es claramente un acto intimidatorio de la libertad pública a los dirigentes de la oposición, con el único objetivo claro de lograr que el resto de la gente no se movilice porque tiene miedo. Este es el objetivo que busca el gobierno”, señaló.

Al mismo tiempo aseguró nunca haber tenido problemas para circular en la ciudad, “lo que está pasando es que la Policía no está bien informada o formada para poder aplicar las modificaciones al Código de Falta y al Código Penal Argentino que son dos cosas distintas porque de ninguna manera contravine ninguna reglamentación”.

“A mí me hacen esta falta, pero dónde estuvo el doctor Gonzáles con la Policía cuando estuvo acá en Formosa el Presidente de la Nación y ciento de militares del Partido Justicialista fueron al evento en el Hospital Evita, o cuando un grupo de dirigentes se movilizaron frente a la facultado con la Policía de guardia sin respetar la distancia correspondiente, o en el caso de ayer a la mañana donde manifestantes se juntaron para apoyar al expropiación de Vicentin, nadie le hizo un acta. Entonces lo que hay es una discriminación a la oposición porque la ley vale para uno y para otro no vale”.

Por último resaltó que “desde el bloque de diputados lo único que queremos decirle es que no le tenemos miedo y vamos a seguir luchando por la libertad y los derechos de los formoseños y también por el derecho de manifestarse, cuidando siempre el distanciamiento social que es muy importante”.