Zárate tajante: “Lo que vemos es pobreza multiplicada por tres”

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Osvaldo Zárate visitó el piso de “Exprés en Radio” donde se refirió al aumento de la pobreza que se ve en los diferentes sectores y que la pandemia agudizó. Disparó que, con 40 años de gobierno justicialista en Formosa, la provincia está “sumergida” en la más profunda crisis.

“Estamos trabajando mucho en el interior con los chocolates y la olla solidaria que hicimos en más de 22 localidades y en Formosa en muchísimos lugares, ayer estuvimos en el barrio 20 de Julio y lo que uno ve es la pobreza multiplicada por 3, si antes estábamos pobres hoy estamos tres veces más, esto se repite en los barrios y la gente cuenta la historia, las madres sobre todo que son las que van con los chicos a buscar lo que elaboramos con chocolate, llevan sus utensilios y algunos juguetes que hemos dado por el Mes del Niño y que nos han quedado, ellas cuentan la situación crítica que están pasando, dicen que lo que más les duele es lo cuesta la leche y de ahí empezamos mal”, comenzó diciendo.

Seguidamente indicó que para analizar la crisis es necesario remontarse 70 años atrás y remarcó que “desde esa época a hoy seguimos con déficit fiscal, eso no se ha podido resolver. También hay que decir que vivimos en un país dolarizado y cualquier movimiento en esa moneda hace que tambalee la económica hogareña”.

Resaltó que muchos critican al presidente Mauricio Macri, pero sin embargo fue el más federal de la historia y gracias a eso “hoy por hoy Formosa tiene una económica fuerte”. “Mal hacen en criticar al presidente más federal de la historia argentina que transfirió el 15% a las provincias”, sostuvo y dejó en claro que “esto no es una defensa a Macri, porque si nos ponemos a pensar también lo podríamos criticar; lo innegable es que fue el más federal , respetó las instituciones y trató de mejorar la economía con toda la contra que tenía del Partido Justicialista; si estaba Macri en el poder le iban a paralizar el país porque eso hace el peronismo, al cual es la primera vez que le toca gobernar con crisis y por eso estamos como estamos, todas las medidas que adoptó Fernández fueron malísimas”.

Formosa

Seguidamente Zárate se refirió al ámbito provincial y disparó que Formosa está sumergida en la más profunda crisis de pobreza “quizás la más grande de la Argentina”. “Con casi 40 años de gobierno justicialista no han podido trabajar en torno a la inversión privada, dependemos en un 94% de Nación, no hemos avanzado nada, esto lo dije durante la última sesión de Diputados cuando el oficialismo presentó un proyecto del Polo Científico y Tecnológico, al cual lo presentaban con un paragua legal para que trabaje Dioxitek y planteaban que con eso Formosa iba a dar un salto de calidad, no es así, nosotros hace 40 años tenemos un gobierno justicialista y en todo este tiempo no hemos desarrollado ningún tipo de actividad privada que sea fuerte y ayude a los jóvenes de la provincia a tener trabajo, que es uno de los principales problemas”.

Lanzó asimismo que el Justicialismo ha “clientelizado” casi toda la actividad política y electoral. ”Eso es una contante del Gobierno local”, asintió.

Al ser consultado si es que su sector político hace un mea culpa de la parte que les toca respondió que “claro que sí”. “Nosotros somos responsables también; en el año 1987 estuvimos muy cerca de gobernar la provincia con Alberto Maglietti, con Antonio Venica estuvimos cerca de ganar en la Ciudad, después gobernamos con Gabriel Hernández que muchos lo critican pero en ese momento la Provincia destruyó al Municipio a través del sindicato que ellos manejaban; con Ricardo Buryaile en este último tiempo hicimos muy buenas elecciones pero no nos alcanza porque el Gobierno ha perfeccionado el sistema electoral a través de la Ley de Lemas con una diferencia fenomenal de sublemas y ha profundizado la pobreza para manejar a los formoseños a través del clientelismo y prebendalismo”, indicó el mismo.

“Nosotros también usamos el sistema de Ley de Lemas porque para eso está, pero es muy difícil competir en esas circunstancias y cada vez cesta más por eso es que nosotros tenemos que recurrir a la gente independiente, a los jóvenes, para que nos sigan apoyando a pesar de las dificultades que tenemos nosotros para transmitir nuestras ideas”, continuó explicando.

“Grietas”

Continuando con la entrevista, el legislador provincial se refirió a las “grietas” que existen tanto dentro del oficialismo como así también en su sector político.

“Creo que se pelean para generar una falsa oposición entre ellos mismos”, opinión respecto al Justicialismo.

En cuanto a su espacio aclaró que “diferencias” profundas no tienen con otro sector del radicalismo, pero si “militamos en sectores distintos; por un lado, está Naidenoff y su grupo, y de este lado está Ricardo Buryaile. Tenemos una visión distinta nada más, en lo personal pienso que el grupo del Senador ya cumplió un ciclo, ha hecho mucho por el radicalismo en un tiempo que necesitábamos que sostenga en la soledad. Creo que hoy se plantean cosas distintas, la sociedad reclama que los dirigentes estén todo el tiempo trabajando en los problemas de la gente, necesitamos un partido de una oposición mucho más fuerte, con ambición de poder”.

Si bien Zárate dejó en claro de qué lado está, destacó que “ni Buryaile ni Naidenoff se borraron nunca; pusieron la cabeza siempre. En los últimos comicios nosotros creímos que la mejor elección iba a ser Adrián Bogado, ya que también queríamos enviar a la sociedad un mensaje de unidad”.

Extensión de horario

para atención comercial

Por último, el diputado se refirió al proyecto que presentaron días atrás para que el horario de atención comercial se extienda hasta las 23 horas. “Pedimos eso porque es lo que quieren muchos comerciantes, quienes nos hacen llegar su situación a través de distintos medios”, aseveró.

“Hoy en día se trabaja hasta las 20 horas, lo que sucede es que se genera una gran aglomeración de personas porque los vecinos saben que si no compran antes de ese horario después ya no lo van a poder hacer; nosotros decimos que deben abrir hasta las 23 horas porque hay que empezar a entrar a la nueva normalidad”, cerró diciendo y lamentó que el actual horario es un “capricho” de la mesa del Consejo de Atención a la Emergencia Covid-19.