Zeta Bosio y Charly Alberti tocaron con Coldplay e hicieron vibrar el estadio de River Plate

Día tras días Coldplay sorprende a miles de argentinos en cada una de sus fechas y la novena no fue la excepción. Lejos de sus shows de luces, las increíbles pulseras o la voz de Chris Martin, esta vez todas las miradas estuvieron en los invitados: Zeta Bosio y Charly Alberti.

Los ex Soda Stereo se subieron al escenario para interpretar ‘Persiana Americana’ y luego se sumaron a otro de los ‘himnos’ de la banda británica, ‘Yellow’. Tal como se acostumbra, el tema estuvo cargado de emoción, ya que esta vez el cantante de Coldplay decidió dedicárselo a Gustavo Cerati.

“Para todos los amigos que perdimos, para todos aquellos que ya no están”, dijo Martin en inglés mientras señalaba al cielo, y agregó en castellano: “No sé la palabra en español”. Enseguida Zeta le susurró al oído cómo sería la frase y este le dio el micrófono. “Para los que ya no están”, afirmó el bajista.

“Ok, entonces, manos arriba por favor. Vamos a cantar ‘hola’ al cielo”, expresó Chris Martin antes de los primeros acordes de la emotiva canción que hizo vibrar a un estadio Monumental totalmente colmado.

De esta manera, Zeta y Charly se suman a la lista de artistas invitados que pasaron por los, hasta el momento, nueve River Plate que hizo la banda británica. Entre ellos también figuran H.E.R, Jin, de BTS, y Tini Stoessel.

Argentina dice adiós a Coldplay

Este martes el país despedirá a la banda británica dando fin a la seguidilla de diez shows totalmente agotados en el estadio de River Plate, cifra que superó el récord que tenía Roger Waters.

Con una puesta de luces y una escena de primer nivel, Coldplay se lució con un show inolvidable que fue definido como una ‘experiencia única’ en la vida por los fans. Además, su gira se destacó por un carácter sostenible y ser ecológica. Esto gracias a las bicicletas estacionarias, pistas de baile cinéticas y demás instrumentos que permitían producir y almacenar energía para los próximos shows. Una propuesta y esfuerzo para que la gira sea más respetuosa con el medio ambiente.

La idea va de la mano con el compromiso de Coldplay por ser más sostenible y contribuir en bajar la emisión de carbono (CO2) lo más posible.

En la misma sintonía por ayudar a los demás, y con la consciencia social que caracteriza a la banda, también se unieron con una fundación para recaudar dinero para la construcción de 200 bicicletas adaptadas.

La idea surgió gracias a la iniciativa de Amparo, la hija de Jean Maggi, un deportista discapacitado. “Hola, mi nombre es Amparo y soy hija de Jean Maggi. Somos de Córdoba, Argentina. Tenemos un documental de Netflix producido por el ganador del Oscar Juan José Campanella, El Limite Infinito, donde se muestra su ascenso al Himalaya de mi padre con su bicicleta adaptada. Como grandes fanáticos de Coldplay, los seguimos en Instagram y vimos su posteo sobre accesibilidad. ¿Qué piensan de trabajar juntos?”, escribió hace seis meses un mail la hija del atleta.

A partir de entonces, el grupo y la fundación trabajaron juntos para hacer realidad la inclusión que deseaban. Para lograr dicho objetivo decidieron sortear una guitarra autografiada para recaudar fondos. Así, cada cinco mil pesos que cada persona aporte a la fundación se le otorgará al donante un número y el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se realizará el sorteo.

La idea es que con lo recaudado puedan construir unas 200 bicicletas adaptadas, 20 de las cuales irían a Ucrania y el resto se repartirían en diferentes puntos de la Argentina.

Chris Martin, la voz de Coldplay

Nacido el 2 de marzo de 1977, hijo de un contador y una maestra de música, Chris es el menor de cinco hermanos. A los 11 años, y tras la influencia de su madre, escribió su primera canción. A partir de entonces buscó su camino en la música formando parte de bandas escolares, hasta que a los 15 años tocó el teclado en The Rocking Honkies, un grupo con toques de blues y jazz.

A los 18 decidió empezar la universidad, lugar donde conoció a los amigos con los que terminó conformando Coldplay. Ahora, tras cerrar su participación en Argentina la banda seguirá su gira Sudamericana.

