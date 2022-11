La provincia adhirió a la Ley Nacional de inversiones para bosques cultivados

Compartir

Linkedin Print

Esta semana el Gobernador Gildo Insfrán a través del decreto Nº 330, promulgó la ley provincial Nº 1720 con la adhesión a la Ley Nacional de Inversiones para Bosques Cultivados N° 25080, que impulsa la producción de la foresto-industria a través de una serie de beneficios fiscales y de apoyos económicos no reintegrables. La normativa nacional fue recientemente votada a favor en la Honorable Legislatura provincial.

Por tal motivo, desde el Ministerio de la Producción y Ambiente destacaron que “es una adhesión de gran importancia para Formosa, esta ley fue modificada y prorrogada por las leyes nacionales 26432 y 27487 y tiene como objetivo fundamental aumentar la oferta maderera a través de la implantación de nuevos bosques cultivados y beneficiar la instalación o ampliación de proyectos existentes”.

Detallaron que es beneficiosa porque “promueve la producción de la foresto-industria, la producción de energía originada en fuentes renovables, además de incentivar a una mejora ambiental, ya que la actividad forestal es una fuente importante de secuestro de carbono”.

Por ello, resaltaron que “con esta adhesión productores, empresas y emprendimientos agropecuarios podrán acceder a una serie de beneficios fiscales y de aportes económicos no reintegrables, por parte del Gobierno nacional, para la forestación con especies nativas o exóticas, el enriquecimiento de bosques nativos y tratamientos silviculturales (podas, raleo y manejo de rebrotes)”.

El aporte económico no reintegrable (AENR) cubre el 80% del costo estimado, hasta 300 ha. Es importante destacar que el AENR se recibe una vez que la autoridad provincial constate in situ el logro de las actividades solicitadas en sus aspectos técnicos, legales y ambientales.

Esto quiere decir que el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa, al ser el organismo provincial encargado de la aplicación, es quien difunde y promociona los beneficios que otorga la ley y, además, certifica las plantaciones ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación.

Según detallaron, la información, inscripción, documentación requerida y demás detalles, se hacen a través del Programa Forestal en la Subsecretaría de Producción Sustentable del MPyA.

También, se recordó que los proyectos de forestación que impliquen Cambio de Uso del Suelo (CUS), deben regirse por las disposiciones de la Ley 1660 (Programa de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Formosa).

Para finalizar, detallaron que “la Legislatura provincial y el Gobierno de la provincia de Formosa han sancionado normas que regulan las actividades vinculadas a los recursos biológicos formoseños y las actividades productivas asociadas a los mismos, en favor del desarrollo en todas sus dimensiones: social, ambiental y económica; considerando la diversidad cultural, la diversidad de género y los jóvenes formoseños, tal como se viene implementando a través del modelo formoseño”.

Compartir

Linkedin Print