Zorrilla: “Es alentar falsas expectativas ponerle fecha al regreso a las aulas”

El ministro de Cultura y Educación Alberto Zorrilla descartó que las clases presenciales tengan fecha de regreso, al señalar que esa decisión será tomada por el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID19, cuando las condiciones estén dadas.

El funcionario acompañó al gobernador Gildo Insfrán en la reunión que mantuvo mediante videoconferencia con el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta con el objetivo planificar el regreso a las clases presenciales de forma progresiva y escalonada.

Al respecto, Zorrilla aclaró que “es una situación muy cambiante, como (el virus) se transmite a través de las personas, y se puede contagiar fácilmente, tenemos que tener mucho cuidado. Para volver al aula hay que ser muy cuidadosos, ser prudentes. Por eso tenemos el Consejo que evalúa las acciones y aconseja qué hacer”.

“En algún momento vamos a volver, tenemos esperanzas de que vamos a volver al aula y estamos preparándonos para eso de diversas maneras, una es la preparación física, preparar las escuelas para que estén en buenas condiciones con disponibilidad de agua y elementos de limpieza, y todo lo que significa el cuidado interpersonal, y la pedagogía que es fundamental”, argumentó.

Valoró los cuadernillos pedagógicos formoseños, cuya edición número dos pasarán a imprenta esta semana, para integrar proyectos en la vuelta a clases presenciales.

Fecha

Sobre la probable fecha de vuelta a clases presenciales, explicó que en la última reunión del Consejo federal de educación “se acordó que si bien están las consideraciones generales, cada provincia puede adoptar las propias que le parezcan mejor y corre por cuenta de la provincia el inicio, la fecha, el cómo, el dónde y la modalidad del regreso al aula”.

“Consideramos que todavía no podemos poner una fecha, sería muy irresponsable, es alentar falsas expectativas poner fecha, más vale seguimos con nuestro proceso que venimos bien. No es lo mismo, pero hay que marcar prioridades, en este momento la prioridad es la salud y la vida, después viene todo lo demás”, enfatizó el titular de Educación.

“La Nación no puede ordenar, la Nación aconseja, estimula, apoya, ayuda, habrá un fondo para ayudar a las provincias a solucionar temas de infraestructura, equipamiento, etc, que puedan necesitar, pero más allá de eso, a la decisión la toma la provincia”, volvió a recalcar.

“Queremos volver cuando estemos bien seguros, tenemos la responsabilidad de velar por la seguridad de los estudiantes y de los docentes, en la medida que el Consejo nos diga, lo haremos”, cerró.