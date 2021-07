16 puntos del formoseño Carlos Benítez Gavilán en la victoria de Central Entrerriano

Compartir

En un partido tremendo, con un final polémico, los locales vencieron a Comunicaciones 103-94, pero no logró la clasificación, dado que tenía que ganar al menos por 12 unidades para seguir en carrera.

Se terminó la temporada para Central Entrerriano. Pese a haber ganado un partidazo, aunque sin poder conseguir la diferencia que necesitaba para seguir en carrera, el Rojinegro quedó al margen del Torneo Federal, pagando carísimo la derrota por 19 puntos del viernes ante Colón de Corrientes, que terminó siendo determinante para el desenlace de la clasificación.

Central salió a jugar sabiendo de sus necesidades, la diferencia por la que debía imponerse y conociendo a un rival complicadísimo que tenía enfrente. Le costó de entrada, porque de la mano de Núñez e Ibarra, Comunicaciones fue imponiendo su juego de corte directo al canasto y también estuvo más sólido en la defensa.

Pero a partir de una defensa zonal que cerró los caminos al canasto a su rival y una aparición de Manu Gómez junto a Benítez Gavilán y Peruchena en ofensiva, el Rojinegro reacomodó las cosas, metió un parcial 14-0 y se puso arriba en el partido, terminando al frente 23-22 al cabo de un intenso cuarto inicial.

El trámite del partido mantuvo su vértigo, los dos jugaron palo por palo y regalaron un encuentro plagado de emociones, aún sabiendo ambos que se jugaban cosas importantes. Central se sostuvo arriba con un importante aporte de Benítez Gavilán y el goleo de Manu Gómez, que de a poco empezó a convertirse en el motor del equipo. Del lado de Comu, Santiago Ibarra aguantó los trapos en la zona interior, coincidiendo con la salida de Matías Núñez, que sumó tres faltas y debió ir a la banca.

El Rojinegro fue aprovechando sus momentos, tuvo a Manu Gómez intratable en la conducción y el goleo, bien acompañado por Peruchena y Benítez Gavilán, mientras que Comunicaciones, sin el mismo ritmo pero manteniendo pasajes importantes del juego, se las ingenió para sostenerse a tiro, llegando al entretiempo con Central al frente 53-46.

En el tercer cuarto parecía que Central lo iba a acomodar, pero en un rato perdió a Gastón Córdoba por faltas, las dos últimas con pitazos insólitos de parte de los árbitros que ganaron un protagonismo innecesario en un momento clave del juego. Luego de un revoleo de técnicas y tiros libres, Comunicaciones lo empató en 62 pero Central se la bancó sin una de sus figuras y volvió a tomar el control, con un gran pasaje de Manuel Lado, que metió 10 puntos en el cuarto para que el Rojinegro sostenga viva su ilusión.

Al último cuarto entraron con Central 80-69, ya con Manu Gómez como dueño absoluto del partido. Sin embargo Comunicaciones reaccionó con la vuelta al juego de Matías Núñez y el trabajo incansable de Ibarra en la pintura. Ya sin Peruchena y Lado en cancha, ambos afuera por faltas, Central apeló a todo su coraje y al tremendo partido de Manu Gómez para poder estirar la diferencia.

Cuando el Rojinegro llegó a sacar 13, Comu reaccionó y volvió a achicar, hasta que en el minuto final del partido, Central sacó 12 y tuvo la pelota, pero una conversión corta de Benítez Gavilán fue luego del vencimiento de la posesión, por eso los últimos 14 segundos fueron con pelota para Comunicaciones obligado a convertir. Central se la jugó a defender y cuando quedaban 4 segundos, el árbitro Cáceres sancionó una al menos dudosa falta de Manu Gómez cuando Pividori tiraba de tres puntos. El base clavó los tres libres y en la última Central falló el intento para volver a tomar 12 de luz, por eso el festejo fue todo de Comunicaciones ante la bronca de todo Central, que reclamó por una falta sobre Puebla en una situación idéntica a la sancionada sobre el final.

No pudo ser para Central, que ganó un partidazo pero no logró conseguir la diferencia que necesitaba. Con el diario del lunes se dirá que el Rojinegro perdió la clasificación el viernes cuando cayó por 19 ante Colón, pero también es justo decir que el equipo sacó la cara cuando más lo necesitó y perdió el pasaje apenas por detalles.

Síntesis

Central Entrerriano 103: M. Gómez 33, M. Lado 12, D. Peruchena 17, G. Córdoba 7, C. Benítez Gavilán 16 (FI) S. Puebla 4, A. Díaz 3, C. Zenclussen 6, M. Jovanovic 5. Entrenador: Mariano Panizza.

Comunicaciones 94: L. Pividori 8, J. Bejar 13, M. Núñez 22, S. Ibarra 24, F. Maeso 16 (FI) I. Farías 0, M. Passone 0, J. Llanos 3, L. Rivero 3, L. Núñez 2, M. Viana 3. Entrenador: Javier Herrera.

Parciales: 23-22; 53-46; 80-69. Árbitros: G. Dilernia, E. Corradini, M. Cáceres.

