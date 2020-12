213 personas murieron y 5.303 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

Compartir

Otras 213 personas murieron y 5.303 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que son 40.222 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.475.222 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.688 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,4% en el país y del 58,4% en el Área Metropolitana Buenos Aires.

Un 33,82% (1.794 personas) de los infectados de hoy (5.303) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.

De los 1.475.222 contagiados, el 88,9% (1.311.488) recibió el alta y 123.512 son casos confirmados activos.

El reporte vespertino consignó que murieron 109 hombres, 34 residentes en la provincia de Buenos Aires; 7 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en Chaco; 15 en Córdoba; 6 en Corrientes; 5 en Entre Ríos; 10 en Mendoza; 2 en Neuquén; 3 en Río Negro; 1 en Salta; 1 en San Juan; 3 en Santa Cruz; 12 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; 1 en Tierra del Fuego y 4 en la provincia de Tucumán.

También fallecieron 100 mujeres: 32 en la provincia de Buenos Aires; 7 en la Ciudad de Buenos Aires; 9 en Córdoba; 4 en Corrientes; 2 en Entre Ríos; 7 en Mendoza; 3 en Río Negro; 3 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 25 en Santa Fe; 1 en Tierra del Fuego y 6 en Tucumán.

En este contexto, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, recomendó hoy a las personas que hayan contraído coronavirus que se vacunen cuando estén las dosis disponibles.

De visita en Mendoza, donde ayudó a la organización para la campaña de vacunación, Vizzotti aseguró que “las vacunas que se apliquen en Argentina serán las que cumplan todos los requisitos y estarán avaladas por la Anmat, que tiene reconocimiento internacional”.

“La recomendación es que las personas se vacunen aunque hayan tenido Covid-19, ya que no se recopilará ese antecedente y tampoco está clara la duración de los anticuerpos protectores. El objetivo es proteger a la mayor cantidad de población posible, por lo que se vacunará a todos” afirmó Vizzotti.

Por su parte, la organización de medición de datos a nivel internacional ‘Our World in Data’, vinculada a la Universidad de Oxford, reincorporó desde hoy los datos aportados por Argentina sobre los casos de coronavirus en el país.

Edouard Mathieu, administrador de Datos de la base Our World in Data, explicó a través de un tuiteo del pasado 20 de octubre que según informaciones periodísticas aparecidas en medios locales, “muchas pruebas negativas no estaban siendo registrados en varias provincias, como Santa Fe y Córdoba. Esto sesga la tasa positiva hacia arriba, hasta un asombroso 75% en la actualidad”.

Y en otro, sin embargo, advirtió que “el gobierno de Argentina anunció que implementaría un nuevo sistema para asegurarse de que todas las pruebas se registran correctamente en todas las provincias. Sin embargo, no está claro si esto también corregirá los datos históricos retrospectivamente”.

Esta tarde, el sitio dio a conocer que reincorpora los datos provenientes de Argentina, y que ya pueden visualizarse en https://ourworldindata.org/coronavirus

En el plano global, una organización civil alertó sobre el nivel de desigualdad que existe para que algunas naciones tengan la vacuna, y otros no.

Según People’s Vaccine Alliance, mientras que los países más ricos compraron vacunas como para inmunizar tres veces a sus poblaciones, los países en desarrollo están siendo marginados en el esfuerzo global para poner fin a la pandemia.

En 67 países pobres, solo una de cada diez personas puede tener esperanza en recibir una vacuna contra el coronavirus antes de fin del año próximo.

En el mundo desarrollado, enfrascado en una carrera para asegurarse las vacunas, el excedente es la regla, y naciones que representan apenas el 14% de la población mundial poseen más de la mitad de las vacunas de uso potencial, agregó la nota.

El grupo internacional de organizaciones y activistas que defiende el acceso igualitario a las vacunas urgió a la industria farmacéutica a compartir su tecnología y derechos de propiedad intelectual con la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó CNN, y, a fin de reducir desigualdades económicas, llamó a los Gobiernos de los países ricos a comprometerse a enviar vacunas a aquellos en desarrollo.

En tanto, en las últimas 24 horas se contagiaron de coronavirus más de 634.000 personas en el planeta y hubo 12.300 decesos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins (JHU).

Desde que se detectó el primer caso de la Covid-19 en la ciudad china de Wuhan en diciembre pasado, el mundo rozaba hoy los 68,5 millones de personas contagiadas, de las cuales más de 1,56 millones fallecieron y cerca de 44,2 millones se recuperaron.

En el Reino Unido, un día después de que comenzara la inoculación masiva dos personas sufrieron efectos adversos, por lo que las autoridades recomendaron a quienes tuvieran antecedentes de alergia no aplicarse la dosis de Pfizer-BioNTech, mientras se investigaba si las reacciones estuvieron vinculadas a ella.

El profesor Stephen Powis, director médico nacional del sistema de salud pública británico informó que “ambos se están recuperando bien”.

Otro país que está cerca de iniciar la vacunación es Canadá, que autorizó hoy la utilización de la vacuna de Pfizer-BioNtech y espera tener unas 250.000 dosis disponibles para aplicar a su población antes de fin de año, informaron hoy las autoridades.

Las autoridades estiman que durante los primeros meses de 2021 se podrían inmunizar a alrededor de tres millones de canadienses.

El país vecino, Estados Unidos, que lidera el ranking de los más afectados por la enfermedad, sumó más de 215.000 casos en la víspera y marcó nuevamente un récord de pacientes internados por séptimo día consecutivo, con más de 104.000, según la plataforma especializada Covid Tracking Project.

Además contabilizó en las últimas 24 horas 2.543 decesos, y alcanzó un promedio diario de 2.200, el mismo que en su primer pico en abril pasado, y de 200.000 casos por día por primera vez desde el inicio de su brote.

