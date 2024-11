25N: tuvo lugar un conversatorio sobre la igualdad de género en el Modelo Formoseño

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se desarrolló en Formosa el conversatorio “Avances y reflexiones para la igualdad de género en el marco del Modelo Formoseño”, organizado por la Secretaría de la Mujer.

Se concretó en el Galpón “C” del Paseo Costanero capitalino y contó con la disertación de la secretaría de la Mujer, Patricia Hermosilla, la auditora general de la Nación, Graciela de la Rosa; y la fiscal de Estado, Stella Zabala, ante un buen marco de público.

“Hemos tomado esta fecha significativa para trabajar y profundizar todos aquellos aspectos que tienen que ver con la prevención, la concientización y la concienciación del abordaje de esta problemática tan sentida y tan dolorosa para muchas mujeres que habitan este querido suelo formoseño”, señaló la licenciada Hermosilla.

Dijo que durante todo el mes, a través de la Campaña de Prevención de las Violencias por Motivos de Género, bajo el lema “Derechos conquistados”, el organismo a su cargo profundizó el fortalecimiento comunitario, a partir de talleres, capacitaciones y encuentros realizados en distintos espacios tanto educativos, como de la sociedad en general.

Sobre el conversatorio, precisó que “hemos decidido poner en valor desde la voz de mujeres significativas de la provincia de Formosa para charlar un poco lo que significa el rol de la mujer en el Modelo Formoseño, como un agente hacedor y también capaz de construir futuro, como aquel sujeto político, social e histórico capaz de revolucionar por el bien a su comunidad”.

Al referirse al contexto internacional, lamentó la funcionaria que Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una resolución para eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres. “Hay un evidente contraste entre lo que significan las mujeres para la política de este Gobierno, y para nuestro Gobierno provincial, conducido por Gildo Insfrán”, subrayó.

Se explayó al contrastar que “mientras que acá nosotros continuamos trabajando de forma incansable e ininterrumpida para las mujeres, las familias y las comunidades, en el orden nacional se vota en contra de un documento que lo que hace es tratar de profundizar, revisar y orientar cuestiones que tienen que ver con el abordaje de esta problemática”.

En igual sentido se pronunció la auditora general de la Nación, la licenciada De la Rosa, al lamentar el “enorme retroceso” en derechos adquiridos, tras el avasallamiento del Gobierno nacional.

“Estamos viendo incluso violencia simbólica en hechos y actos que está teniendo el Gobierno nacional”, denunció y enumeró entre ellos el cierre del Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, como también el quite presupuesto con perspectiva de género, además de la eliminación del Ministerio de la Mujer.

“Argentina fue el único país que votó en contra de garantizar los derechos de las mujeres. O sea, eso es insólito para el mundo entero y para nosotros. Y sobre todo para los argentinos, que tenemos realmente las mejores leyes del mundo. Un andamiaje legal muy poderoso”, hizo notar.

Consideró que el retroceso además abarca la falta de presupuesto para los programas dirigidos a las mujeres y las diversidades.

En ese marco, diferenció ambas posturas, al señalar que en Formosa “las mujeres peleamos” y dejó en claro: “No crean que porque somos mujeres vamos a retroceder, nos van a molestar algunas cosas. A mí me molesta cuando no hay verdad, pero se contesta. Así que creo que las mujeres somos muy valerosas en Formosa y todas las mujeres”.

También se refirió a la fecha la fiscal Zabala, enfatizando que “este día es uno más en la lucha de las mujeres contra la violencia que se ejerce sobre ellas” y añadió que es importante la convocatoria para reflexionar sobre el tema.

Consideró también que la violencia contra la mujer no elige estamentos, sino que es “un tema de la sociedad en su conjunto” y es la que debe dar los mecanismos necesarios para lograr un cambio de paradigma.

“Eso se aprende en la familia, no permitiendo hechos de violencia, que a veces naturalizamos. Recién cuando se producen las consecuencias que sabemos como femicidios o lesiones graves, ahí parece que se advierte”, finalizó.